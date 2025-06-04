Меган Маркл опублікувала знімок принца Гаррі та їх дочки — зворушливі кадри

Принц Гаррі та Лілібет / © Instagram Меган Маркл

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У день народження доньки — принцеси Лілібет — герцогиня Сассекська вирішила особливо потішити шанувальників та опублікувала не лише свої фото з малечею, якій 4 червня виповнилося 4 роки, а й свого чоловіка з нею.

На двох фото Гаррі зазнімковано з Лілібет, яку вони вдома називають Лілі. На першому знімку він тримає дочку на руках, коли вона ще немовля, а на другому фото британський принц гуляє з Лілі за руку босоніж у мальовничій місцевості, де багато пальм. Лілі весело стрибає поруч із батьком.

Принц Гаррі та Лілібет / © Instagram Меган Маркл

«Наймиліший зв’язок, який можна спостерігати. Татова донька та улюблена шукачка пригод. Із днем ​​народження, Лілі!», — йдеться у підписі до фото.

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Принц Гаррі та Лілібет / © Instagram Меган Маркл

43-річна Меган і 40-річний принц Гаррі одружилися у травні 2018 року і через рік народили свою першу дитину — сина Арчі, якому зараз 6 років. 2020 року пара відійшла від своїх королівських обов’язків у Великій Британії і переїхала до рідного штату Меган, Каліфорнію, де в червні 2021 року народилася їхня дочка Лілібет, яку назвали на честь королеви Єлизавети II.