Меган Маркл осоромилася на кухні: чому хейтери знову сміяються з дружини принца Гаррі

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

Реклама

Меган Маркл знову піддалася глузуванням в інтернеті після того, як осоромилася на зніманнях тримаючи неправильно один кухонний прилад.

На вихідних 44-річна герцогиня Сассекська запустила нові продукти на своєму сайті As Ever, включаючи біле вино «Совіньйон Блан» та нову партію абрикосового та апельсинового мармеладу.

На додаток до нового запуску, Меган поділилася новими фотографіями, на яких вона позує на кухні свого маєтку в Монтесіто в Каліфорнії, використовуючи обладнання для консервування, щоб витягнути банку з джемом з великої каструлі на плиті.

Реклама

Пильні користувачі соцмереж помітили незвичайну деталь на фотографіях Меган, на яких вона готує варення, і які вперше з’явилися на її сайті As Ever минулими вихідними. Герцогиня, зважаючи на все, тримала своє обладнання для витягування банок «догори дригом», а саме за вигнутий кінець затиску, а не за гумові ручки.

Меган Маркл у себе на кухні

Шанувальники написали в мережі: «Боже мій! Вона тримає затискач для банок догори дригом!», «Вона неправильно використовує затискач для банок! Я займаюся консервацією вже багато років», — написали користувачі соцмереж у коментарях. «Меган поводиться так, ніби особисто закочує всі банки вдома. Як реалістично», — написав ще один фоловер.

Щипці для банок, як відомо, традиційно використовуються для безпечного підйому гарячих банок і консервних банок з окропу, особливо при консервуванні банок в домашніх умовах. А герцогиню мабуть засміяли не через те, що вона помилилася, а тому, що показує, ніби робить все вдома самостійно. І дивно, що ніхто з її команди не підказав Меган перевернути предмет.

Нагадаємо, раніше ми показували, як Меган осоромилася на Модному показі в Парижі.

Реклама