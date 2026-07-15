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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Суспільство
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Меган Маркл отримала номінацію на престижну премію

Меган Маркл відсвяткувала свою першу в історії номінацію на премію "Еммі" за шоу "З любов'ю, Меган".

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Меган Маркл

Меган Маркл / © Associated Press

Серіал герцогині Сассекської на Netflix під назвою «З любов'ю, Меган» оголосили номінантом на премію “Еммі” у вівторок, 14 липня.

А сьогодні Меган, поділившись новиною у своєму Instagram, висловила подяку команді, яка працювала над шоу.

"Великі привітання чудовій знімальній групі, продюсерам і всій команді, яка працювала над серіалом "З любов'ю, Меган" на @netflix", - написала вона поруч із постером серіалу. "Ми номіновані на премію "Еммі" в категорії "Видатний серіал про стиль життя".

Переможця у цій категорії буде оголошено на 53-й щорічній церемонії вручення премії Daytime Emmy Awards у п'ятницю, 30 жовтня.

Меган Маркл / © Associated Press

Меган Маркл / © Associated Press

За даними західних ЗМІ через тиждень після прем'єри на Netflix у березні 2025 року, серіал «З любов'ю, Меган» посів десяте місце у глобальному рейтингу 10 найкращих серіалів Netflix, набравши 2,6 мільйона переглядів та 12,6 мільйона годин перегляду.

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Кількість переглядів
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