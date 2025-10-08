Меган Маркл поділилася гарною новиною з шанувальниками і показала світлини

Меган Маркл / © Getty Images

Дружина принца Гаррі розширює свій бренд «As ever» випуском нового вина. В Instsgram бренду поділилися фотографією новинки, написавши:

«Ми чули, ви сумували за нами. Ми повернулися… і привели друга „, — йшлося в повідомленні під каруселлю фотографій.

Джем As ever / © instagram.com/aseverofficial

На кадрах можна побачити абрикосовий джем і апельсиновий мармелад As ever у подарунковій коробці, а також охолоджене на льоду вино Marlborough Sauvignon Blanc врожаю 2024 року.

«Наш перший Совіньйон Блан — яскравий і збалансований, з цитрусовими ароматами, м’яким післясмаком і освіжаючою універсальністю», — йдеться в офіційному описі. «Це вино, створене як для повсякденних вечерь, так і для святкових заходів, ідеально підходить для спільного вживання, подарунка та насолоди у будь-яку пору року».

Вино As ever / © instagram.com/aseverofficial

Мабуть, саме з келихом цього білого вина герцогиня Меган зустрічала принца Гаррі з його поїздок до Лондона та Києва.

Ціна на нове вино Sauvignon Blanc від As ever складає 30 доларів за пляшку, воно продається наборами по три пляшки (90 доларів), половинними ящиками (159 доларів) та цілими ящиками (300 доларів).

Вино As ever / © instagram.com/aseverofficial

Меган, нагадаємо, представила першу алкогольну лінію As ever — рожеве вино Napa Valley Rosé урожаю 2023 року — 1 липня. Цей день знаменний як день народження її покійної свекрухи, принцеси Діани, і річниця її стосунків із чоловіком, принцом Гаррі, які розпочалися 2016 року.