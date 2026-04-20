Меган Маркл поділилася милим відео за підсумками поїздки з Гаррі до Австралії

Автор публікації
Ольга Кузьменко
Принц Гаррі та Меган Маркл

Принц Гаррі і Меган Маркл / © Associated Press

Герцог і герцогиня Сассекські вирушили у поїздку, що поєднувала приватні, ділові та благодійні заходи, яка розпочалася у вівторок, 14 квітня, і тривала весь тиждень.

У межах програми Гаррі та Меган відвідали Мельбурн, Канберру та Сідней, де здійснили зустрічі, присвячені питанням психічного здоров’я, стійкості суспільства та підтримці ветеранів та їхніх сімей.

Повернувшись додому до Каліфорнії, Меган Маркл опублікувала відео, змонтоване за підсумками поїздки, яким поділилася в Instagram.

«Австралія, ти підкорила наші серця», — написала герцогиня Сассекська у підписі під відео.

Нагадаємо, востаннє Сассекські відвідували таким чином Австралію 2018 року, коли ще були членами королівської родини Британії.

Принц Гаррі і Меган Маркл в Австралії / © Associated Press

