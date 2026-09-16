- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 193
- Час на прочитання
- 1 хв
Меган Маркл поділилася милим відео зі своїм чоловіком принцом Гаррі на честь його дня народження
Меган Маркл показала ще одне відео із принцом Гаррі у день його 42-го дня народження.
Герцогиня Сассекська запостила на своїй сторінці в Instagram короткий ролик, у якому її чоловік принц Гаррі їде за кермом автомобіля у сільській місцевості.
«З днем народження!» - написала Меган великими літерами на відео, поки на задньому плані грала пісня "Stick Season" Ноа Кахана.
Це друге відео, яке з'явилося у блогу Меган після того, як у вівторок вона опублікувала привітання своєму чоловікові з днем народження, супроводживши його кількома сімейними фотографіями, де також є знімки з дітьми пари – Арчі та Лілібет.
День народження принц Гаррі відсвяткував лише кілька тижнів після того, як його сім'я повернулася до Англії з Каліфорнії, де вони прожили шість років.