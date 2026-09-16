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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
193
Час на прочитання
1 хв

Меган Маркл поділилася милим відео зі своїм чоловіком принцом Гаррі на честь його дня народження

Меган Маркл показала ще одне відео із принцом Гаррі у день його 42-го дня народження.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Меган та Гаррі

Меган та Гаррі / © Instagram Меган Маркл

Герцогиня Сассекська запостила на своїй сторінці в Instagram короткий ролик, у якому її чоловік принц Гаррі їде за кермом автомобіля у сільській місцевості.

«З днем ​​народження!» - написала Меган великими літерами на відео, поки на задньому плані грала пісня "Stick Season" Ноа Кахана.

Меган поділилась новим відео / © Instagram Меган Маркл

Це друге відео, яке з'явилося у блогу Меган після того, як у вівторок вона опублікувала привітання своєму чоловікові з днем ​​народження, супроводживши його кількома сімейними фотографіями, де також є знімки з дітьми пари – Арчі та Лілібет.

День народження принц Гаррі відсвяткував лише кілька тижнів після того, як його сім'я повернулася до Англії з Каліфорнії, де вони прожили шість років.

Меган Маркл та принц Гаррі / © Getty Images

Меган Маркл та принц Гаррі / © Getty Images

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