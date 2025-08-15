Меган Маркл поділилася невідомим раніше фактом про свого чоловіка принца Гаррі

Меган і Гаррі / © Associated Press

У новому ролику герцогиня розповіла про свого чоловіка, принца Гаррі, а точніше про один невідомий факт про нього.

У трейлері є сцена, де Меган готує разом із відомим шефкухарем Хосе Андресом. У ролику можна почути, як вона запитує його: «Знаєш, хто не любить лобстерів?», А герцогиня відповідає: «Мій чоловік».

Меган і Гаррі / © Associated Press

Потім шефкухар жартує: «І ви вийшли за нього заміж?» Герцогиня засміялася.

Нагадаємо, другий сезон кулінарного шоу Меган, як і перший, знімався в орендованому будинку в Монтесіто — недалеко від того місця, де вона живе зі своїм чоловіком та двома їхніми дітьми, пише express.co.uk.

Під час знімань першого сезону шоу Меган Маркл говорила, що вирішила не знімати серіал у себе вдома, оскільки не хотіла порушувати сімейний уклад.

«Я хотіла захистити цю тиху гавань. Ми дружна сім’я, і я люблю такі моменти — укласти Лілі спати, пообідати разом, провести час разом наприкінці дня. На нашій кухні мама просто готує для сім’ї, а з огляду на те, що в будинку працює понад 80 осіб, це досить багато людей!».

Нагадаємо, другий сезон шоу вийде в ефір 26 серпня.