Меган Маркл поділилася новим фото доньки Лілібет на честь Міжнародного жіночого дня
На фото герцогиня Сассекська обіймає свою 4-річну доньку на пляжі.
Меган Маркл поділилася новим фото зі своєю дочкою, принцесою Лілібет, на честь Міжнародного жіночого дня, який святкується 8 березня. На світлині герцогиня Сассекська не показала обличчя дівчинки, однак це була дуже мила сімейна фотографія, на якій вона обіймала дитину та цілувала її.
Фотографію зробив принц Гаррі, про що Меган сама написала під фото, назвавши його «Тато Сассекський».
«Для жінки, якою вона колись буде… З Міжнародним жіночим днем», — написала вона у підписі до допису.
Публікувати подібні сімейні фотографії у цей день для Меган вже стало традицією, адже минулого року вона також показувала фотографію своєї доньки, але дитина на ній позувала з Гаррі.