Меган Маркл поділилася новим фото доньки Лілібет на честь Міжнародного жіночого дня

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

Реклама

Меган Маркл поділилася новим фото зі своєю дочкою, принцесою Лілібет, на честь Міжнародного жіночого дня, який святкується 8 березня. На світлині герцогиня Сассекська не показала обличчя дівчинки, однак це була дуже мила сімейна фотографія, на якій вона обіймала дитину та цілувала її.

Фотографію зробив принц Гаррі, про що Меган сама написала під фото, назвавши його «Тато Сассекський».

Меган Маркл та її донька Лілібет / © Instagram Меган Маркл

«Для жінки, якою вона колись буде… З Міжнародним жіночим днем», — написала вона у підписі до допису.

Реклама

Публікувати подібні сімейні фотографії у цей день для Меган вже стало традицією, адже минулого року вона також показувала фотографію своєї доньки, але дитина на ній позувала з Гаррі.