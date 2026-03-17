Меган Маркл поділилася новим відео, де зображена її дочка принцеса Лілібет

44-річна герцогиня Сассекська в понеділок поділилася новими відеороликами на своїй особистій сторінці в Instagram, зокрема й відео, де її 4-річну доньку зазнімковано з кількома курми.

Ольга Кузьменко
Меган Маркл із дочкою Лілі

Меган Маркл із донькою Лілі / © Instagram Меган Маркл

У публікації у своїх Instagram Stories Меган показала двох курей, після чого в кадрі з’являється Лілі, яка нахиляється, щоб погладити одну з птахів. Принцеса Лілібет одягнена в гумові чоботи та фіолетове пальто для відвідування курника, а її руде волосся спадає на плече, коли вона нахиляється.

Кури у Меган неймовірно гарні, можуть конкурувати навіть із курами Девіда Бекхема або короля Чарльза.

Принцеса Лілі на відео з курми, яких врятувала її мама Меган / © Instagram Меган Маркл

У герцога та герцогині Сассекських вдома є курник, який вони прозвали «Курником Арчі» на честь їхнього шестирічного сина, принца Арчі. Гаррі та Меган купили будинок у Монтесіто 2020 року після того, як відмовилися від своїх королівських обов’язків у Великій Британії.

Світ уперше побачив «Archie’s Chick Inn» під час інтерв’ю пари Опрі Вінфрі 2021 року. Там Опра помітила вивіску з написом «Archie’s Chick Inn — засновано 2021 року», що позначає курник, у якому живуть кури, врятовані з промислової ферми.

«Мені просто подобається рятувати тварин», — сказала тоді Меган про своїх курей.

Також вона поділилася відео, на якому розставляє квіти на задньому дворі їхнього будинку в Каліфорнії. За кадром чути, як принц Гаррі хвалить роботу своєї дружини.

«Це чудово», — каже він, на що Меган хіхікає і відповідає: «Дякую». Потім Гаррі додає: «Яка краса в рожевому».

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

Герцогиня любить проводити час із дітьми та чоловіком на свіжому повітрі й обожнює квіти. Складати квіткові букети — її пристрасть, про яку вона розповідала в серіалі Netflix «З любов’ю, Меган».

Букет Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

Букет Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

