Меган Маркл поділилася новими фото сина Арчі та дочки Лілібет

Принц Гаррі із сином Арчі / © Instagram Меган Маркл

Меган відзначила цю знаменну дату власним привітанням у соцмережах.

Герцогиня Сассекська поділилася у своєму блогу двома новими знімками на яких новонародженого Арчі зображено на руках у його батька Гаррі, а також другим знімком, де він зображений зі своєю молодшою сестрою – принцесою Лілібет на пляжі.

«Сім років по тому… з днем ​​народження нашого милого хлопчика 🤍», — йдеться в підписі до посту, до якого увійшли дві фотографії, що зафіксували моменти з життя Арчі.

На знімках, опублікованих Меган, її діти традиційно зображені задом до камери. Обличчям їх герцогиня і її чоловік вважають за краще не показувати широкому загалу, але видно, що вони обидва успадкували рудий ген сім'ї Спенсер, у них руде волосся. Раніше принц Гаррі навіть жартував із цього приводу на публіці.

Принцеса Лілібет і принц Арчі на пляжі в Монтесіто / © Instagram Меган Маркл

