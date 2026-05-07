Меган Маркл поділилася новими фото сина Арчі та дочки Лілібет
6 травня син Меган Маркл та принца Гаррі – принц Арчі – відсвяткував свій сьомий день народження.
Меган відзначила цю знаменну дату власним привітанням у соцмережах.
Герцогиня Сассекська поділилася у своєму блогу двома новими знімками на яких новонародженого Арчі зображено на руках у його батька Гаррі, а також другим знімком, де він зображений зі своєю молодшою сестрою – принцесою Лілібет на пляжі.
«Сім років по тому… з днем народження нашого милого хлопчика 🤍», — йдеться в підписі до посту, до якого увійшли дві фотографії, що зафіксували моменти з життя Арчі.
На знімках, опублікованих Меган, її діти традиційно зображені задом до камери. Обличчям їх герцогиня і її чоловік вважають за краще не показувати широкому загалу, але видно, що вони обидва успадкували рудий ген сім'ї Спенсер, у них руде волосся. Раніше принц Гаррі навіть жартував із цього приводу на публіці.
