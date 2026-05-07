Суспільство
206
1 хв

Меган Маркл поділилася новими фото сина Арчі та дочки Лілібет

6 травня син Меган Маркл та принца Гаррі – принц Арчі – відсвяткував свій сьомий день народження.

Ольга Кузьменко
Принц Гаррі із сином Арчі

Принц Гаррі із сином Арчі / © Instagram Меган Маркл

Меган відзначила цю знаменну дату власним привітанням у соцмережах.

Герцогиня Сассекська поділилася у своєму блогу двома новими знімками на яких новонародженого Арчі зображено на руках у його батька Гаррі, а також другим знімком, де він зображений зі своєю молодшою сестрою – принцесою Лілібет на пляжі.

«Сім років по тому… з днем ​​народження нашого милого хлопчика 🤍», — йдеться в підписі до посту, до якого увійшли дві фотографії, що зафіксували моменти з життя Арчі.

На знімках, опублікованих Меган, її діти традиційно зображені задом до камери. Обличчям їх герцогиня і її чоловік вважають за краще не показувати широкому загалу, але видно, що вони обидва успадкували рудий ген сім'ї Спенсер, у них руде волосся. Раніше принц Гаррі навіть жартував із цього приводу на публіці.

Принцеса Лілібет і принц Арчі на пляжі в Монтесіто / © Instagram Меган Маркл

Нагадаємо, ми також зібрали скандальні факти про титули сина Гаррі та Меган Сассекських.

