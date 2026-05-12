Меган Маркл поділилася новими сімейними фото з дітьми з прогулянки до Діснейленду
Меган Маркл поділилася у своєму Instagram фотографіями своїх дітей та мами та показала, як вони всі разом провели час у Діснейленді.
Герцогиня Сассекська поділилася новими моментами із сімейного життя, відсвяткувавши дні народження Арчі та Лілібет у Діснейленді.
Меган, Гаррі, їхні діти Арчі та Лілі, а також мама Меган – Доріа Редлан – відвідалb Діснейленд у понеділок, 11 травня. І, як повідомляють близькі джерела, поїздка була присвячена святкуванню дня народження принца Арчі, якому 6 травня виповнилося 7 років.
Поїздка до Діснейленду перегукується з торішнім святкуванням дня народження Лілібет, коли Меган поділилася фотографіями з іншого сімейного візиту до тематичного парку на честь 4-річчя своєї дочки.
Меган опублікувала фотографії з цієї зустрічі в Instagram, супроводивши їх простим емодзи у вигляді червоного серця, включаючи знімки, де Лілібет обіймає Попелюшку і зустрічається з принцесою Авророю зі «Сплячої красуні».
Герцогиня була одягнена у простору білу сорочку та широкі сині джинси, а в неї на голові була бейсболка з вухами. Її мама також одягла вуха Міккі Мауса, сорочку та джинси.
