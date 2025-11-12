Меган Маркл поділилася рідкісним відео зі своїм чоловіком принцом Гаррі

Меган Маркл і принц Гаррі / © Associated Press

Герцогиня Сассекська опублікувала ролик на честь Дня ветеранів у США — відео з її чоловіком Гаррі, зняте багато років тому, на якому молодий принц тікає під час інтерв’ю в Афганістані, де він служив у Збройних силах.

Меган опублікувала відео разом з нещодавно зробленою фотографією чоловіка, який розмовляє з ветераном війни, на честь Дня ветеранів у США. Вона підписала публікацію: «Як каже мій чоловік: „Колись послужив — завжди служу“. Дякую всім, хто служив, жертвував і продовжує служити. Вшановуємо вас у День ветеранів. І щодня», — написала під відео Меган.

Нагадаємо, до зустрічі з Меган Маркл принц Гаррі служив у Збройних силах протягом 10 років і двічі здійснював військові поїздки до Афганістану.

Принц Гаррі в Афганістані / © Associated Press

Він неодноразово розповідав про свою службу і детально описував її у своїй книжці «Запасний». Після служби принц організував фонд Invictus Games Foundation 2014 року, мета якого допомагати колишнім військовослужбовцям, які отримали поранення. З цією місією принц Гаррі нещодавно відвідував Київ.