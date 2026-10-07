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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
1987
Час на прочитання
2 хв

Меган Маркл поділилася рідкісними кадрами свого домашнього відео, в якому знялася її дочка Лілібет

Незадовго до того, як бренд герцогині Сассекської As Ever випустив першу частину своєї святкової колекції 2026 року, Меган поділилася в Instagram новою публікацією, наповненою архівними фотографіями з її дитинства.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Меган Маркл

Меган Маркл

Меган Маркл показала зображення, що раніше не публікувалися, пов'язані з її брендом, та іншими відеороликами, що демонструють її давній підприємницький підхід.

В одному з відеороликів можна побачити її п'ятирічну дочку, принцесу Лілібет, яка, ймовірно, готує один із фірмових продуктів Меган: фруктові джеми.

Поки Меган помішує щось у каструлі на плиті, у її дочки збоку стоїть своя миска та ложка.

«Що ти думаєш, Лілі?» — запитує Меган. «Я думаю, це чудово», — відповідає Лілібет.

45-річна Меган у підписі до відео зазначила, що була лише на кілька років старша за свою дочку, коли розпочала свої перші бізнес-проєкти.

«Коли мені було близько восьми років, я відкрила свій власний бізнес із виготовлення гумок для волосся ручної роботи, які шила на швейній машинці Singer моєї бабусі і продавала по долару за штуку», — написала вона.

«Я продавала печиво від скаутів, торгувала лимонадом, працювала в магазині замороженого йогурту і перепробувала безліч інших робіт. Мій підприємницький дух завжди був зі мною», — додала вона.

«Як я вже говорила багато років тому на The Tig (PS, люблю вас, пані) @thetiglets: "За кожною успішною жінкою стоїть вона сама" — і це правда… але є щось більше: спільнота, заснована на любові, група підтримки, приголомшлива команда», — продовжила Меган, маючи на увазі свій блог, який нині не існує.

«Я не можу повірити, як виріс цей бренд, і коли ми представляємо нашу святкову колекцію, я відчуваю величезну гордість та подяку. Дуже дякую моїй команді в @aseverofficial. Я так пишаюся тим, що ми творимо разом. Дякую за допомогу у втіленні цієї ідеї в життя ❤️», — написала герцогиня Сассекська.

Меган і Гаррі з дочкою принцесою Лілібет / © Instagram Меган Маркл

Меган і Гаррі з дочкою принцесою Лілібет / © Instagram Меган Маркл

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