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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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399
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1 хв

Меган Маркл поділилася з прихильниками новим закулісним відео зі своєю дочкою Лілібет

Принцеса Лілібет знялася у новому закулісному відео своєї мами Меган Маркл, яким та поділилася у своєму Instagram.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Меган Маркл

Меган Маркл / © Associated Press

43-річна герцогиня Сассекська поділилася закулісними кадрами свого будинку в Монтесіто, де вона живе з принцом Гаррі та їхніми двома дітьми.

«Трохи за лаштунками @aseverofficial

Сподіваюся, вам сподобаються ваші частування, коли вони з’являться цього тижня! 🍯», — написала Маркл.

У ролику показано, як Меган проходить повз сімейний басейн у саду, герцогиня знаходиться на кухні, а також процес приготування фруктових нарізок. Роликом Маркл поділилася через кілька днів після того, як її бренд As Ever випустив другу партію продукції, яку розпродали протягом кількох годин.

Запуск продукції відбувся в п’ятницю і включав низку існуючих і нових продуктів, включаючи квіткову посипку, абрикосову пасту, апельсиновий мед і суміш для млинців.

Меган Маркл з дочкою Лілібет / © Instagram Меган Маркл

Меган Маркл з дочкою Лілібет / © Instagram Меган Маркл

Нагадаємо, раніше Меган Маркл показувала дуже інтимне відео з пологової палати, де народжувала свою дочку Лілібет 2021 року.

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