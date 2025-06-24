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Меган Маркл поділилася з прихильниками новим закулісним відео зі своєю дочкою Лілібет
Принцеса Лілібет знялася у новому закулісному відео своєї мами Меган Маркл, яким та поділилася у своєму Instagram.
43-річна герцогиня Сассекська поділилася закулісними кадрами свого будинку в Монтесіто, де вона живе з принцом Гаррі та їхніми двома дітьми.
«Трохи за лаштунками @aseverofficial
Сподіваюся, вам сподобаються ваші частування, коли вони з’являться цього тижня! 🍯», — написала Маркл.
У ролику показано, як Меган проходить повз сімейний басейн у саду, герцогиня знаходиться на кухні, а також процес приготування фруктових нарізок. Роликом Маркл поділилася через кілька днів після того, як її бренд As Ever випустив другу партію продукції, яку розпродали протягом кількох годин.
Запуск продукції відбувся в п’ятницю і включав низку існуючих і нових продуктів, включаючи квіткову посипку, абрикосову пасту, апельсиновий мед і суміш для млинців.
Нагадаємо, раніше Меган Маркл показувала дуже інтимне відео з пологової палати, де народжувала свою дочку Лілібет 2021 року.