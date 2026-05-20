Меган Маркл показала, чим принц Гаррі здивував її на їхню восьму річницю весілля

Розпочавши вчорашній день із публікації раніше не представлених фотографій зі свого весілля Меган Маркл пізніше поділилася фото та відео, як вони із сім'єю відсвяткували цей день вдома.

У своїй історії в Instagram Меган поділилася відеороликом, на якому 41-річний Гаррі дарує їй торт зі свічками, і разом з дітьми вимовляє: «Щасливої річниці мама!», «А тато!» - додає Меган за кадром.

Герцогиня Сассекська також поділилася фотографією, де вона і принц Гаррі цілуються. А у підписі до фотографій повідомила, що торт був із лимоном і бузиною — тим самим смаковим поєднанням, яке власниця лондонської пекарні Клер Птак використала для їхнього весільного торта в день їхнього весілля 2018 року.

Принц Гаррі здивував дружину бронзовою скульптурою двох пінгвінів, що притиснулися одне до одного.

У відеоролику Меган захоплена сентиментальним подарунком. Бронзовий матеріал традиційно асоціюється з восьмою річницею весілля як символ сили та міцності шлюбу.

Цей подарунок пов'язаний з одним із найпотаємніших спогадів пари перед весіллям.

Звертаючись до Арчі та Лілібет у відео, Меган пояснює: "Коли мама і тато побралися, ми влаштували вечірку з усіма нашими друзями і сказали: "Всі одягніть комбінезони з тваринами. Ми були пінгвінами", - каже вона, показуючи роздруковану фотографію, на якій вона і Гаррі одягнені в однаковий одяг пінгвінів.

Це грайливе відсилання нагадувало про таємне святкування заручин, яке пара влаштувала в Норфолку незабаром після того, як Гаррі освідчився Меган 2017 року, ще до того, як про заручини було оголошено публічно. Друзі зібралися в останній вечір скромного вікенду, одягнені в костюми тварин, а Гаррі та Меган обрали пінгвінів як символ пари, яка разом на все життя.

Також у цей день герцогиня поділилася і фотографіями з їхнього весілля та весільного бенкету, не опублікованими раніше.

