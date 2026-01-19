- Дата публікації
Меган Маркл показала дітей у новому опублікованому в соцмережах відео
Меган Маркл знову поділилася моментами своїх «безтурботних днів» у Монтесіто з чоловіком принцом Гаррі та їхніми дітьми — принцом Арчі та принцесою Лілібет.
Меган опублікувала у своїх Instagram Stories серію відеороликів, які демонструють, як вона проводить час зі своєю родиною. У першому ролику вона танцює разом із Гаррі на галявині під запальну музику.
В іншому відеоролику, знятому під пісню Peaceful Reveries Carefree Days, камера показала рукописний список товарів з фермерського ринку з барвистими ілюстраціями поряд з кожним пунктом, а також мельком видно чотирирічну принцесу Лілібет, що сидить за столом.
Внизу списку покупок кольоровими олівцями було написано: «Ура! Ти це зробила!», поряд з кількома рожевими серцями та смайликом.
На іншому відео шестирічний Арчі годує носорога під час відвідин зоопарку та ботанічного саду «Жива пустеля» у Палм-Дезерті.
Меган також поділилася фотографією, на якій вона годує жирафа кількома листками салату, одягнена в білий светр та штани.