Меган Маркл показала дітей у новому опублікованому в соцмережах відео

Меган Маркл знову поділилася моментами своїх «безтурботних днів» у Монтесіто з чоловіком принцом Гаррі та їхніми дітьми — принцом Арчі та принцесою Лілібет.

Меган Маркл

Меган Маркл / © Associated Press

Меган опублікувала у своїх Instagram Stories серію відеороликів, які демонструють, як вона проводить час зі своєю родиною. У першому ролику вона танцює разом із Гаррі на галявині під запальну музику.

Гаррі та Меган танцюють / © Instagram Меган Маркл

В іншому відеоролику, знятому під пісню Peaceful Reveries Carefree Days, камера показала рукописний список товарів з фермерського ринку з барвистими ілюстраціями поряд з кожним пунктом, а також мельком видно чотирирічну принцесу Лілібет, що сидить за столом.

Відео Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

Внизу списку покупок кольоровими олівцями було написано: «Ура! Ти це зробила!», поряд з кількома рожевими серцями та смайликом.

На іншому відео шестирічний Арчі годує носорога під час відвідин зоопарку та ботанічного саду «Жива пустеля» у Палм-Дезерті.

Принц Арчі / © Instagram Меган Маркл

Меган також поділилася фотографією, на якій вона годує жирафа кількома листками салату, одягнена в білий светр та штани.

Меган Маркл / © Меган Маркл/Instagram

Меган Маркл / © Меган Маркл/Instagram

