ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
185
Час на прочитання
1 хв

Меган Маркл показала, як любить проводити час вдома з подругами

Меган Маркл насолоджувалася дівочим вечором у компанії подруг і дозволила своїм шанувальникам зазирнути за лаштунки.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Меган Маркл

Меган Маркл / © Associated Press

У кадрі вона грала в маджонг — давню китайську настільну гру — у компанії трьох подруг, облич яких Меган, на жаль, не показала.

Дружина принца Гаррі раніше зізнавалася у своїй любові до ігрових вечорів і маджонгу в серіалі Netflix «З любов’ю, Меган».

Меган Маркл показала, як проводить час із подругами / © Instagram Меган Маркл

Меган Маркл показала, як проводить час із подругами / © Instagram Меган Маркл

«До мене приїжджають подруги, і ми всі разом почали вивчати маджонг останні кілька місяців. Ми граємо у різновид цієї гри, яка називається „Американський маджонг“, — розповіла тоді Меган.

Чим займається тим часом принц Гаррі залишається загадкою для підписників герцогині. Може гуляє з дітьми або з собаками на пляжі, кажуть, саме там він любить найбільше проводити вільний час.

Принц Гаррі з дочкою Лілі на пляжі в Монтесіто / © Instagram Меган Маркл

Принц Гаррі з дочкою Лілі на пляжі в Монтесіто / © Instagram Меган Маркл

У вихідні, нагадаємо, Меган опублікувала в Instagram кадри, на яких зображена частина її вітальні, де стояв розкішний плюшевий диван, на якому спала її собака Міа та розкішна композиція з квітів. Квіти були поміщені у бежеву вазу з логотипом As Ever, бренду Меган, що породило серед шанувальників здогади, що бренд може розширити свою діяльність і на товари для дому.

Дата публікації
Кількість переглядів
185
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie