Меган Маркл показала, як любить проводити час вдома з подругами

Меган Маркл / © Associated Press

У кадрі вона грала в маджонг — давню китайську настільну гру — у компанії трьох подруг, облич яких Меган, на жаль, не показала.

Дружина принца Гаррі раніше зізнавалася у своїй любові до ігрових вечорів і маджонгу в серіалі Netflix «З любов’ю, Меган».

Меган Маркл показала, як проводить час із подругами / © Instagram Меган Маркл

«До мене приїжджають подруги, і ми всі разом почали вивчати маджонг останні кілька місяців. Ми граємо у різновид цієї гри, яка називається „Американський маджонг“, — розповіла тоді Меган.

Чим займається тим часом принц Гаррі залишається загадкою для підписників герцогині. Може гуляє з дітьми або з собаками на пляжі, кажуть, саме там він любить найбільше проводити вільний час.

Принц Гаррі з дочкою Лілі на пляжі в Монтесіто / © Instagram Меган Маркл

У вихідні, нагадаємо, Меган опублікувала в Instagram кадри, на яких зображена частина її вітальні, де стояв розкішний плюшевий диван, на якому спала її собака Міа та розкішна композиція з квітів. Квіти були поміщені у бежеву вазу з логотипом As Ever, бренду Меган, що породило серед шанувальників здогади, що бренд може розширити свою діяльність і на товари для дому.