Меган Маркл показала, як проводить час з дітьми в їхньому розкішному будинку в Монтесіто

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

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Герцогиня Сассекська опублікувала на своїй офіційній сторінці у Instagram фотографії, що показують, як сім'я Сассекських проводить час удома.

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

Меган опублікувала кілька фотографій, на яких вона заскочена в саду, готує їжу на кухні, а також показала нового члена сім'ї. На інших знімках принц Гаррі грається з принцом Арчі та величезним футбольним м'ячем, принцеса Лілібет у футболці з портретом Бейонсе, а Меган одягнена у джинсовий костюм.

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

Також Меган показала врожай зі свого саду і розповіла, що нещодавно у родині з'явилися пташенята, показавши фотографію кількох маленьких плямистих яєць.

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Принц Гаррі із сином Арчі / © Instagram Меган Маркл

У каруселі знімків присутні Міа, улюблений собака сім'ї, породи бігль, а також архівний знімок Гаррі та Меган з березня 2017 року, за кілька місяців до того, як вони оголосили про свої заручини у листопаді.

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

Нагадаємо, нещодавно, 4 червня, принцесі Лілібет виповнилося 5 років і Меган поділилася новим сімейним портретом, на якому Лілі сидить на руках у Гаррі, а також другим фото, де майже показала обличчя дівчинки.

Принцеса Лілібет / © Instagram Меган Маркл

Урожай Меган / © Instagram Меган Маркл

© Instagram Меган Маркл

© Instagram Меган Маркл

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