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Меган Маркл показала, як проводить час з дітьми в їхньому розкішному будинку в Монтесіто
Меган Маркл поділилася серією літніх фотографій, зроблених у їхньому будинку в Монтесіто, де зображена разом із чоловіком принцом Гаррі та їхніми двома дітьми - Арчі та Лілі.
Герцогиня Сассекська опублікувала на своїй офіційній сторінці у Instagram фотографії, що показують, як сім'я Сассекських проводить час удома.
Меган опублікувала кілька фотографій, на яких вона заскочена в саду, готує їжу на кухні, а також показала нового члена сім'ї. На інших знімках принц Гаррі грається з принцом Арчі та величезним футбольним м'ячем, принцеса Лілібет у футболці з портретом Бейонсе, а Меган одягнена у джинсовий костюм.
Також Меган показала врожай зі свого саду і розповіла, що нещодавно у родині з'явилися пташенята, показавши фотографію кількох маленьких плямистих яєць.
У каруселі знімків присутні Міа, улюблений собака сім'ї, породи бігль, а також архівний знімок Гаррі та Меган з березня 2017 року, за кілька місяців до того, як вони оголосили про свої заручини у листопаді.
Нагадаємо, нещодавно, 4 червня, принцесі Лілібет виповнилося 5 років і Меган поділилася новим сімейним портретом, на якому Лілі сидить на руках у Гаррі, а також другим фото, де майже показала обличчя дівчинки.