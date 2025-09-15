ТСН у соціальних мережах

Меган Маркл показала, як зустріла принца Гаррі з поїздки в Лондон і Київ

Принц Гаррі, якому сьогодні виповнюється 41 рік, уже повернувся додому до Каліфорнії з України.

Меган Маркл та принц Гаррі

Меган Маркл і принц Гаррі / © Associated Press

У неділю, 14 вересня, його дружина Меган Маркл, з якою принцу довелося порадитися, перш ніж дати згоду відвідати Київ, відсвяткувала повернення чоловіка з його нещодавніх поїздок Україною та Великою Британією додому в Монтесіто.

Меган запостила у сторіз в акаунті свого бренду As ever у Instagram фотографію руки, що наповнює два келихи вином Napa Valley Rosé врожаю 2024 року від її ж бренду і написала:

Меган Маркл зустріла принца Гаррі після поїздки в Лондон і Київ ось так / © instagram.com/aseverofficial

«Коли ваш коханий повернеться до міста…», — натякнувши, що вони відсвяткували повернення принца додому до Каліфорнії.

Нагадаємо, принц Гаррі був відсутній вдома майже весь минулий тиждень. Спочатку він відвідав Велику Британію, де побував на церемонії WellChild Awards, патроном організації він є вже 18 років.

Принц Гаррі в Лондоні на церемонії WellChild Awards / © Associated Press

Після у нього відбулася зустріч з батьком королем Чарльзом III у Кларенс-гаусі. Також у Лондоні Гаррі відвідав ще кілька зустрічей, після чого зненацька приїхав до Києва.

У столиці України герцог Сассекський мав насичену програму. Він відвідав Музей історії України у Другій світовій війні, де зустрівся з українськими ветеранами, провів зустріч із прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко, побачив на власні очі зруйновані будинки та будівлі російськими ракетами та дронами, а також вшанував пам’ять загиблих військових на Майдані Незалежності.

Юлія Свириденко та принц Гаррі в будівлі Кабміну в Києві / © instagram.com/svyrydenko.official

