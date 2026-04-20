ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
333
Час на прочитання
1 хв

Меган Маркл показала, який сюрприз для них із принцом Гаррі влаштували вдома їхні діти

Меган Маркл і принц Гаррі повернулися з Австралії, і їх зустрів удома приємний сюрприз.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Меган Маркл / © Associated Press

У неділю герцогиня Сассекська поділилася у своїх Instagram Stories кадрами прибуття з Гаррі додому до Каліфорнії, і на відео видно, як на дверях висить гірлянда з паперу із написом «Ласкаво просимо додому».

Вона також опублікувала відеоролик, на якому видно купу австралійських сувенірів та солодощів — мабуть, для дітей принца Арчі та принцеси Лілібет — включаючи печиво Tim Tams (популярне шоколадне печиво в Австралії), цукерки, різні книжки з картинками, наклейки та розмальовки, а також кілька рукописних листівок.

Меган та її чоловік Гаррі вирушили до Австралії у поїздку, яка поєднувала приватні, ділові та благодійні заходи, розпочалася у вівторок, 14 квітня і тривала весь тиждень. В межах програми вони відвідали Мельбурн, Канберру та Сідней, де здійснили зустрічі, присвячені питанням психічного здоров'я, стійкості суспільства та підтримці ветеранів та їхніх сімей.

Принц Гаррі зробив під час цієї поїздки важливу заяву про королівську родину.

Дата публікації
Кількість переглядів
333
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie