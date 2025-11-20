ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
36
Час на прочитання
2 хв

Меган Маркл показала кадри з нової фотосесії і розповіла, чим особливі її стосунки з принцом Гаррі

Герцогиня Сассекська знялася у своїй першій за довгий час глянцевій фотосесії та дала інтерв’ю для Harper’s Bazaar.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Меган та Гаррі

Меган та Гаррі / © Associated Press

У своєму Instagram Меган Маркл поділилася роликом і показала, як проходив процес знімання цієї фотосесії, а також подякувала команді.

«Дякую @harpersbazaarus @samiranasr і цій незвичайній команді за особливий та незабутній досвід».

У самому інтерв’ю Меган трохи розповіла про свої стосунки з її чоловіком принцом Гаррі. «Ніхто у світі не любить мене більше, ніж він», — заявила герцогиня Сассекська для Harper’s Bazaar.

У своїй грудневій статті для Harper’s Bazaar герцогиня Сассекська розмірковує про одну з перших речей, яка привернула її увагу до її нинішнього чоловіка, з яким вона почала зустрічатися 2016 року і за якого вийшла заміж 2018 року.

«У ньому є щось дитяче, з якимсь здивуванням та грайливістю», — каже вона про принца. «Мене це так приваблювало, і він збудив це в мені. Це відбивається у всіх сферах нашого життя. Навіть у бізнесі я хочу, щоб ми грали, веселилися, досліджували світ та виявляли творчі здібності».

Ця радість життя, властива їм обом, стала запорукою щасливого життя. Тепер Меган і Гаррі управляють своїми численними підприємствами зі свого комфортного будинку в Монтесіто, де вони живуть із двома дітьми — 6-річним Арчі та 4-річною Лілібет.

«Він любить мене так сміливо, усією душею, і в нього інша точка зору, тому що він бачить у мені те, чого не бачу я», — говорить Меган про свого супутника життя і про те, як він підтримує її на всіх цих американських гірках слави. «Ніхто на світі не любить мене більше, ніж він, тому я знаю, що він завжди підтримає мене».

Меган Маркл і принц Гаррі / © Associated Press

Меган Маркл і принц Гаррі / © Associated Press

Нагадаємо, цього дня, 20 листопада 1947 року, одружилися принцеса Єлизавета та принц Філіп. Ми згадуємо милу історію про визначний день для цієї королівської пари.

Дата публікації
Кількість переглядів
36
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie