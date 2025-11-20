Меган Маркл показала кадри з нової фотосесії і розповіла, чим особливі її стосунки з принцом Гаррі

Меган та Гаррі / © Associated Press

Реклама

У своєму Instagram Меган Маркл поділилася роликом і показала, як проходив процес знімання цієї фотосесії, а також подякувала команді.

«Дякую @harpersbazaarus @samiranasr і цій незвичайній команді за особливий та незабутній досвід».

У самому інтерв’ю Меган трохи розповіла про свої стосунки з її чоловіком принцом Гаррі. «Ніхто у світі не любить мене більше, ніж він», — заявила герцогиня Сассекська для Harper’s Bazaar.

Реклама

У своїй грудневій статті для Harper’s Bazaar герцогиня Сассекська розмірковує про одну з перших речей, яка привернула її увагу до її нинішнього чоловіка, з яким вона почала зустрічатися 2016 року і за якого вийшла заміж 2018 року.

«У ньому є щось дитяче, з якимсь здивуванням та грайливістю», — каже вона про принца. «Мене це так приваблювало, і він збудив це в мені. Це відбивається у всіх сферах нашого життя. Навіть у бізнесі я хочу, щоб ми грали, веселилися, досліджували світ та виявляли творчі здібності».

Ця радість життя, властива їм обом, стала запорукою щасливого життя. Тепер Меган і Гаррі управляють своїми численними підприємствами зі свого комфортного будинку в Монтесіто, де вони живуть із двома дітьми — 6-річним Арчі та 4-річною Лілібет.

«Він любить мене так сміливо, усією душею, і в нього інша точка зору, тому що він бачить у мені те, чого не бачу я», — говорить Меган про свого супутника життя і про те, як він підтримує її на всіх цих американських гірках слави. «Ніхто на світі не любить мене більше, ніж він, тому я знаю, що він завжди підтримає мене».

Реклама

Меган Маркл і принц Гаррі / © Associated Press

Нагадаємо, цього дня, 20 листопада 1947 року, одружилися принцеса Єлизавета та принц Філіп. Ми згадуємо милу історію про визначний день для цієї королівської пари.