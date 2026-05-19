Меган Маркл показала неопубліковані кадри зі свого весілля з принцом Гаррі на честь восьмої річниці

Принц Гаррі та Меган Маркл у день весілля / © Instagram Меган Маркл

Пара одружилася 19 травня 2018 року у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку на пишній весільній церемонії та у присутності членів королівської родини та королеви Єлизавети II з принцом Філіппом.

Того знаменного дня Меган вів до вівтаря король Чарльз, який на той час був принцом Уельським, бо батько нареченої був надто хворий і не зміг прилетіти до Великої Британії на весілля дочки. А також у Меган та її батька стався конфлікт напередодні весілля через зв'язки Томаса з папараці, після чого вони більше ніколи не бачилися.

Сьогодні Меган Маркл згадала урочистий день, коли стала дружиною британського принца Гаррі. Герцогиня Сассекська опублікувала у своєму блогу в Instagram кілька фотографій, показавши, як минув день їхнього з Гаррі весілля, а також опублікувала деякі кадри зі святкового бенкету.

«Вісім років тому цього дня…» — коротко написала під фотографіями Меган, розмістивши їх у Мережі двома публікаціями.

Нагадаємо, заміж Меган Маркл виходила в сукні, зшитій британською дизайнеркою Клер Уейт Келлер, яка працювала на той момент на французький Модний дім Givenchy.

А для бенкету герцогиня обрала вбрання від британської дизайнерки Стелли Маккартні і його порівнювали із сукнею принцеси Діани – мами принца Гаррі.

