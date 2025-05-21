- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 601
- Час на прочитання
- 1 хв
Меган Маркл показала оголений вагітний живіт і здивувала шанувальників
Декілька днів тому герцогиня Меган поділилася особистими фотографіями у своєму блогу в Instagram на честь сьомої річниці її весілля з принцом Гаррі.
На одному зі знімків шанувальники розглянули Меган на останніх місяцях вагітності з оголеним животом. Передбачається, що це була її перша вагітність сином Арчі у 2018-2019 роках. Меган була в темних лосинах і відповідному укороченому топі.
Меган була зазнімкована у вітальні, а її локони зібрані в хвіст.
Знімок Меган став порушенням королівської традиції в тому сенсі, що вона стала першою, хто колись ділився фотографією з оголеним животом.
Зазначимо, на магнітній дошці Маркл є багато інших неопублікованих раніше знімків. Усі вони стосуються її сім’ї, чоловіка Гаррі, їхніх різних романтичних моментів і, звичайно, двох дітей пари.