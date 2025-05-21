Меган Маркл показала оголений вагітний живіт і здивувала шанувальників

Меган Маркл / © Associated Press

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На одному зі знімків шанувальники розглянули Меган на останніх місяцях вагітності з оголеним животом. Передбачається, що це була її перша вагітність сином Арчі у 2018-2019 роках. Меган була в темних лосинах і відповідному укороченому топі.

Меган була зазнімкована у вітальні, а її локони зібрані в хвіст.

Меган Маркл під час вагітності сином Арчі / © Instagram Меган Маркл

Знімок Меган став порушенням королівської традиції в тому сенсі, що вона стала першою, хто колись ділився фотографією з оголеним животом.

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Фото Меган Маркл, instagram.com/meghan / © Instagram Меган Маркл

Зазначимо, на магнітній дошці Маркл є багато інших неопублікованих раніше знімків. Усі вони стосуються її сім’ї, чоловіка Гаррі, їхніх різних романтичних моментів і, звичайно, двох дітей пари.

Принц Гаррі і Меган Маркл / © Getty Images