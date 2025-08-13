Меган Маркл показала, що буде у другому сезоні її куліранного шоу, опублікувавши тизер

Кріссі Тейген і Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

Прем’єра нового сезону серіалу про стиль життя герцогині Сассекської відбудеться у вівторок, 26 серпня, на Netflix. У своєму Instagram Меган презентувала перший тизер нового сезону шоу.

У другому сезоні публіка побачить таких зірок та друзів Меган, як Кріссі Тейген та Тан Франс, відомих шефкухарів Хосе Андреса, Девіда Чанга, Самін Носрат, Крістіна Тосі та Клер Сміт. У другому сезоні також з’явиться близька подруга Меган та засновниця Pilates Platinum Гізер Дорак, а також повернеться Мартін, її давній друг та візажист. І подруга Джеймі Керн Ліма, до якої Меган приєдналася у своїй першій появі в подкасті як гостя на початку цього року, також з’являється у трейлері.

«Мені пощастило, що в серіалі є саме ті люди, які мені потрібні», — сказала Меган, анонсуючи другий сезон на саміті TIME100 у квітні. «Мені дуже пощастило. У нас просто чудовий склад».

Нагадаємо, раніше ми писали, що шоу Меган Маркл на Netflix співпаде із важливою подією принцеси Кейт.