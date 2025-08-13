ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
276
Час на прочитання
1 хв

Меган Маркл показала, що буде у другому сезоні її куліранного шоу, опублікувавши тизер

Герцогиня Сассекська поділилася в Instagram тизером другого сезону серіалу «З любов’ю, Меган»

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Кріссі Тейген та Меган Маркл

Кріссі Тейген і Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

Прем’єра нового сезону серіалу про стиль життя герцогині Сассекської відбудеться у вівторок, 26 серпня, на Netflix. У своєму Instagram Меган презентувала перший тизер нового сезону шоу.

У другому сезоні публіка побачить таких зірок та друзів Меган, як Кріссі Тейген та Тан Франс, відомих шефкухарів Хосе Андреса, Девіда Чанга, Самін Носрат, Крістіна Тосі та Клер Сміт. У другому сезоні також з’явиться близька подруга Меган та засновниця Pilates Platinum Гізер Дорак, а також повернеться Мартін, її давній друг та візажист. І подруга Джеймі Керн Ліма, до якої Меган приєдналася у своїй першій появі в подкасті як гостя на початку цього року, також з’являється у трейлері.

«Мені пощастило, що в серіалі є саме ті люди, які мені потрібні», — сказала Меган, анонсуючи другий сезон на саміті TIME100 у квітні. «Мені дуже пощастило. У нас просто чудовий склад».

Нагадаємо, раніше ми писали, що шоу Меган Маркл на Netflix співпаде із важливою подією принцеси Кейт.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie