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Меган Маркл показала затишний зимовий лук, позуючи біля каміна
Герцогиня Сассекська поділилася в Instagram свого бренду новою фотографією, представши в гарному зимовому образі.
На затишній святковій фотографії Меган оголосила про знижки свого бренду As Ever (ймовірно, на честь чорної п'ятниці), а шанувальники радісно оцінили її новий образ.
Маркл постала в кадрі в розслабленому монохромному ансамблі: в'язаному светрі оверсайз молочно-кремового відтінку з фактурним візерунком і широкими манжетами в рубчик на довгих рукавах від Khaite, широких штанях до тону теж від цього ж бренду, і взута в темно-коричневі туфлі-слінгбеки з відкритою п'ятою та декоративною пряжкою від Veronica Beard.
Темне волосся Меган розпущене і укладене м'якими природними пасмами, на пальцях — кілька тонких золотих каблучок, а у вухах — лаконічні сережки-цвяшки.
Це перший образ герцогині у світлих відтінках після її візиту з принцом Гаррі до Брюсселя, де вона з'явилася у чорному аутфіті. Вихід відбувся тоді на тлі арешту батька Меган – Томаса Маркла.