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Меган Маркл помітили з подругою в одному із ресторанів у Лондоні
Меган Маркл знову помітили у Лондоні після повернення до Великої Британії.
45-річна герцогиня Сассекська зустрілася з 29-річною Малалою Юсуфзай у середу, 7 жовтня. На фотографії, опублікованій у соціальній мережі X, пара заскочена за вечерею в Claridge’s, знаменитому готелі в лондонському районі Мейфер.
Цей вихід у світ став першою відомою публічною появою Меган у Лондоні від того часу, як вона і принц Гаррі повернулися до Великої Британії зі своїми дітьми, принцом Арчі та принцесою Лілібет наприкінці серпня, пише People.
Меган та Малала пов’язані спільними історіями. У жовтні 2020 року герцогиня та принц Гаррі приєдналися до пакистанської активістки та лауреатки Нобелівської премії миру для віртуальної бесіди, присвяченої Міжнародному дню дівчаток, де обговорювалася важливість освіти для дівчат.
«Ми з Меган дотримуємося однієї думки: ми обидві вважаємо, що коли дівчата мають доступ до освіти, виграють усі», — поділилася Малала після їхньої розмови 2020 року.
А нещодавно Меган і Гаррі були зазнімковані дорогою до пабу Falkland Arms у Котсуолдсі.