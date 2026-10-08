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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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568
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Меган Маркл помітили з подругою в одному із ресторанів у Лондоні

Меган Маркл знову помітили у Лондоні після повернення до Великої Британії.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Меган Маркл

Меган Маркл / © Associated Press

45-річна герцогиня Сассекська зустрілася з 29-річною Малалою Юсуфзай у середу, 7 жовтня. На фотографії, опублікованій у соціальній мережі X, пара заскочена за вечерею в Claridge’s, знаменитому готелі в лондонському районі Мейфер.

Цей вихід у світ став першою відомою публічною появою Меган у Лондоні від того часу, як вона і принц Гаррі повернулися до Великої Британії зі своїми дітьми, принцом Арчі та принцесою Лілібет наприкінці серпня, пише People.

Меган Маркл на зустрічі з Малалою Юсуфзай

Меган Маркл на зустрічі з Малалою Юсуфзай

Меган та Малала пов’язані спільними історіями. У жовтні 2020 року герцогиня та принц Гаррі приєдналися до пакистанської активістки та лауреатки Нобелівської премії миру для віртуальної бесіди, присвяченої Міжнародному дню дівчаток, де обговорювалася важливість освіти для дівчат.

«Ми з Меган дотримуємося однієї думки: ми обидві вважаємо, що коли дівчата мають доступ до освіти, виграють усі», — поділилася Малала після їхньої розмови 2020 року.

Меган Маркл

Меган Маркл

А нещодавно Меган і Гаррі були зазнімковані дорогою до пабу Falkland Arms у Котсуолдсі.

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