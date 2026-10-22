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Меган Маркл порадили забути про її титул: що сталося
Меган Маркл і принц Гаррі повернулися до активного життя, з'явившись минулого тижня в Ноттінгемі.
Після прибуття в громадську студію звукозапису в цьому місті в Мідлендсі герцога та герцогиню Сассекських зустріли близько 200 людей.
Їх сфотографували під час зустрічі з фанатами, що вишикувалися в чергу, щоб привітати їх під час першого спільного публічного виходу після повернення зі США.
У заяві на своєму веб-сайті Меган і Гаррі висловили подяку всім, хто прийшов їх зустріти, та відзначили важливу роботу, яка ведеться у спільноті Ноттінгема.
У заяві йдеться: «Для герцога та герцогині повернення до Ноттінгему стало можливістю відновити зв'язок із спільнотою, яка їм дуже дорога, і поміркувати про те, що чекає на них у майбутньому».
«Під час роботи тут виявилася спільна нитка: можливості з'являються завдяки відносинам, збудованим з часом, відданості людей, які підтримують одне одного, та місцям, де кожен почувається частиною чогось цілого», — написали Сассекські.
Проте один із колишніх друзів Меган, експерт із брендингу Нік Еде, дав герцогині пораду, закликавши її «забути про свій королівський титул» після повернення до Великої Британії з чоловіком.
В інтерв'ю Cafe Casino Нік сказав: «Меган має можливість повернути собі місце в Британії, не потребуючи Букінгемського палацу. Вона зовсім інша жінка, ніж та, яка з'явилася 2017 року, і це може стати початком нового розділу, якщо вона все зробить правильно. Я думаю, це було набагато краще, ніж її фотосесія з Малалою, яка вийшла дуже надуманою. Вона — голлівудська знаменитість, і їй потрібно більше використати цей образ та забути про свій титул», — цитує його слова журнал Ok!.
Телеведучий вважає, що поїздка до Ноттінгему пройшла для пари з величезним успіхом, особливо для Меган. Він пояснив: «Меган мала розслаблений вигляд, була впевненою та щиро щасливою. Її усмішки, обійми та природне спілкування з натовпом продемонстрували чарівність, яка зробила її такою популярною, коли вона вперше приєдналася до королівської родини. Здавалося, вона була задоволена наданим їй прийомом і намагалася поговорити з усіма присутніми.