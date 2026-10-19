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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Меган Маркл розповіла, чим захопилася її дочка принцеса Лілібет у Британії

Герцогиня Сассекська розповіла, яким хобі захопилася її 5-річна дочка під час спільної прогулянки з принцом Гаррі в Ноттінгемі.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Меган Маркл

Меган Маркл / © Associated Press

Меган, яка має 5-річну Лілібет і 7-річного принца Арчі від чоловіка, принца Гаррі, розповіла, що їхня дочка обожнює гімнастику, під час бесіди з дітьми під час їхньої спільної прогулянки в Ноттінгемі.

Подружжя Сассекських відвідало Community Recording Studio (CRS) — благодійну організацію, засновану 1991 року, щоб надати молодим людям доступ до музики та звукозаписних засобів. Вони поспілкувалися з натовпом, який прийшов привітати їх.

Меган Маркл / © Getty Images

Меган Маркл / © Getty Images

Меган взяла участь у майстер-класі з розвитку впевненості у собі, де зустрілася з дітьми з місцевої школи, які займалися рукоділлям.

Герцогиня обходила столи, спостерігаючи за тим, як діти віком від 10 до 11 років робили браслети дружби та розповідали про те, що робить їх щасливими. На запитання: "Коли ви почуваєте себе найбільш собою?" одна дитина відповіла, що це відбувається під час занять такими хобі, як гімнастика та рукоділля.

Меган відповіла: «Моя дочка зараз займається гімнастикою. Їй це дуже подобається», - пише People.

Меган Маркл із донькою Лілібет / © Instagram Меган Маркл

Меган Маркл із донькою Лілібет / © Instagram Меган Маркл

Гімнастикою займається і дочка принца і принцеси Уельських — принцеса Шарлотта.

Минулого четверга, нагадаємо, Меган і принц Гаррі відвідали кілька благодійних заходів у Ноттінгемі, місті, яке їм дуже дороге, адже саме в Ноттінгемі пара вперше вийшла у світ разом після оголошення про заручини у листопаді 2017 року.

Меган і Гаррі в Ноттінгемі / © Getty Images

Меган і Гаррі в Ноттінгемі / © Getty Images

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