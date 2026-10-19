Меган Маркл розповіла, чим захопилася її дочка принцеса Лілібет у Британії

Меган Маркл / © Associated Press

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Меган, яка має 5-річну Лілібет і 7-річного принца Арчі від чоловіка, принца Гаррі, розповіла, що їхня дочка обожнює гімнастику, під час бесіди з дітьми під час їхньої спільної прогулянки в Ноттінгемі.

Подружжя Сассекських відвідало Community Recording Studio (CRS) — благодійну організацію, засновану 1991 року, щоб надати молодим людям доступ до музики та звукозаписних засобів. Вони поспілкувалися з натовпом, який прийшов привітати їх.

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Меган Маркл / © Getty Images

Меган взяла участь у майстер-класі з розвитку впевненості у собі, де зустрілася з дітьми з місцевої школи, які займалися рукоділлям.

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Герцогиня обходила столи, спостерігаючи за тим, як діти віком від 10 до 11 років робили браслети дружби та розповідали про те, що робить їх щасливими. На запитання: "Коли ви почуваєте себе найбільш собою?" одна дитина відповіла, що це відбувається під час занять такими хобі, як гімнастика та рукоділля.

Меган відповіла: «Моя дочка зараз займається гімнастикою. Їй це дуже подобається», - пише People.

Меган Маркл із донькою Лілібет / © Instagram Меган Маркл

Гімнастикою займається і дочка принца і принцеси Уельських — принцеса Шарлотта.

Минулого четверга, нагадаємо, Меган і принц Гаррі відвідали кілька благодійних заходів у Ноттінгемі, місті, яке їм дуже дороге, адже саме в Ноттінгемі пара вперше вийшла у світ разом після оголошення про заручини у листопаді 2017 року.

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Меган і Гаррі в Ноттінгемі / © Getty Images

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