Меган Маркл розповіла, які сніданки люблять їсти її діти Арчі та Лілібет
Меган Маркл розповіла, що принц Арчі та принцеса Лілібет люблять їсти на сніданок.
У Instagram Меган опублікувала коротке навчальне відео про те, як готувати збиті вершки та джем — улюблені ласощі в її будинку.
«Коли до мене на свята приїжджають гості, особливо коли їх багато й у всіх різні уподобання у сніданку, мені подобається так робити: я просто створюю окремі варіанти страв, і гості можуть пригощатися самі».
У відео Меган розставляла по місцях страви з йогуртовим парфе, млинцями, фруктами та кишем, причому останній також назвали ще однією «улюбленою» стравою її дітей.
Раніше герцогиня говорила, що принц Гаррі та їхній син Арчі є шанувальниками яєць на сніданок. Про це Меган згадала в інтерв’ю журналу People.
«Мій чоловік і Арчі люблять яйця. У нас тут багато бекону. А іноді на все це немає часу, і тоді просто кладеш у тостер заморожену вафлю і закінчуєш на цьому. І в цьому немає нічого ганебного», — сказала тоді Меган.
