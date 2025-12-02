Меган Маркл розповіла, які сніданки люблять їсти її діти Арчі та Лілібет

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

У Instagram Меган опублікувала коротке навчальне відео про те, як готувати збиті вершки та джем — улюблені ласощі в її будинку.

«Коли до мене на свята приїжджають гості, особливо коли їх багато й у всіх різні уподобання у сніданку, мені подобається так робити: я просто створюю окремі варіанти страв, і гості можуть пригощатися самі».

Меган із дочкою Лілі / © Instagram Меган Маркл

У відео Меган розставляла по місцях страви з йогуртовим парфе, млинцями, фруктами та кишем, причому останній також назвали ще однією «улюбленою» стравою її дітей.

Раніше герцогиня говорила, що принц Гаррі та їхній син Арчі є шанувальниками яєць на сніданок. Про це Меган згадала в інтерв’ю журналу People.

Меган Маркл на кухні / © Instagram Меган Маркл

«Мій чоловік і Арчі люблять яйця. У нас тут багато бекону. А іноді на все це немає часу, і тоді просто кладеш у тостер заморожену вафлю і закінчуєш на цьому. І в цьому немає нічого ганебного», — сказала тоді Меган.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про улюблений сніданок принцеси Уельської, який дуже легко повторити в домашніх умовах на кожній кухні.