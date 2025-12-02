ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
169
Час на прочитання
1 хв

Меган Маркл розповіла, які сніданки люблять їсти її діти Арчі та Лілібет

Меган Маркл розповіла, що принц Арчі та принцеса Лілібет люблять їсти на сніданок.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Меган Маркл

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

У Instagram Меган опублікувала коротке навчальне відео про те, як готувати збиті вершки та джем — улюблені ласощі в її будинку.

«Коли до мене на свята приїжджають гості, особливо коли їх багато й у всіх різні уподобання у сніданку, мені подобається так робити: я просто створюю окремі варіанти страв, і гості можуть пригощатися самі».

Меган із дочкою Лілі / © Instagram Меган Маркл

Меган із дочкою Лілі / © Instagram Меган Маркл

У відео Меган розставляла по місцях страви з йогуртовим парфе, млинцями, фруктами та кишем, причому останній також назвали ще однією «улюбленою» стравою її дітей.

Раніше герцогиня говорила, що принц Гаррі та їхній син Арчі є шанувальниками яєць на сніданок. Про це Меган згадала в інтерв’ю журналу People.

Меган Маркл на кухні / © Instagram Меган Маркл

Меган Маркл на кухні / © Instagram Меган Маркл

«Мій чоловік і Арчі люблять яйця. У нас тут багато бекону. А іноді на все це немає часу, і тоді просто кладеш у тостер заморожену вафлю і закінчуєш на цьому. І в цьому немає нічого ганебного», — сказала тоді Меган.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про улюблений сніданок принцеси Уельської, який дуже легко повторити в домашніх умовах на кожній кухні.

Дата публікації
Кількість переглядів
169
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie