Меган Маркл розповіла про несподіваний спосіб як вона їсть печиво

Меган Маркл / © Getty Images

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Герцогиня Сассекська разом із режисеркою Cookie Queens Алісою Наміас та трьома дівчатами-скаутками — Нікі, Шеннон-Елізабет та Оліві — взяла участь у створенні нового печива. Відео було опубліковане BuzzFeed Tasty.

Усі троє дівчат знімаються у цьому документальному фільмі про дорослішання, виконавчими продюсерами якого через Archewell Productions стали Меган та принц Гаррі. Стрічка розповідає про те, як юні скаутки переживають напружений сезон продажу печива, водночас навчаючись упевненості та лідерських якостях.

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Після того як дівчата визначилися з інгредієнтами для свого нового творіння, вони поставили Меган і Наміас кілька запитань, поки команда пекарів готувала ласощі. Коли їх запитали про улюблене печиво Girl Scouts, Меган та Наміас погодилися, що на першому місці для них — Thin Mints. Режисерка також додала, що останнім часом їй подобається Lemonades.

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Тоді Меган зізналася:

«Я люблю вмочати їх у джем».

«Я ніколи не чула, щоб хтось так робив», — відповіла Шеннон-Елізабет, киваючи, ніби обдумуючи цю ідею.

Меган запропонувала ще один варіант:

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«Або можна скласти два печива разом, поклавши між ними джем».

Після цього Нікі поставила герцогині Сассекській інше запитання:

«Меган, що вам казали в дитинстві, що й досі допомагає вам у житті?»

Меган згадала слова однієї зі своїх учительок:

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«Зберігай добре серце».

«Я думаю, це одна з тих простих речей, про які можна пам’ятати незалежно від ситуації, у якій ти опинилася. Просто скажи собі: „Зберігай добре серце“», — продовжила герцогиня.

Нарешті дівчата запитали, чого молоді дівчата можуть навчити дорослих.

Наміас першою відповіла:

«Одне з того, чого я навчилася у вас, — це ставити запитання, навіть складні, і хотіти, щоб світ став кращим, не відмовляючись від цього бажання».

Меган додала:

«І ви не просто хочете, щоб він став кращим. Ви підкріплюєте слова справами. Ви справді робите щось, щоб його змінити на краще. Ви об’єднуєтеся як команда, щоб зробити його кращим. Саме це так надихає».

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