Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
290
Час на прочитання
1 хв
1 хв

Меган Маркл розповіла, що кладе до шкільних ланчбоксів своїм дітям

Діти Меган Маркл теж повернулися до навчання. А їхня мама розповіла, чим вона зазвичай наповнює ланчбокси принца Арчі та принцеси Лілібет до школи.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Меган Маркл

Меган Маркл / © Associated Press

Меган каже, що Арчі та Лілі люблять час від часу замінювати обіди частуванням на сніданок. «Якщо ваші діти такі самі, як і мої, вони люблять „сніданок на обід“, як і я в дитинстві», — каже вона, «замініть сендвіч вафлями або млинцями (можна використовувати заморожені), мініпакетом або кулькою джему, беконом і звареними круто яйцем з сіллю», — розповіла герцогиня Сассекська журналу Marie Сlaire.

Також Меган пропонує влаштувати невеликі сюрпризи дітям у п’ятницю, коли закінчується перший шкільний тиждень.

Меган і Гаррі з дітьми Арчі і Лілі / © Instagram Меган Маркл

Меган і Гаррі з дітьми Арчі і Лілі / © Instagram Меган Маркл

«У першу п’ятницю після повернення в школу покладіть в їхній рюкзак щось солодке (не цукерки)», — каже Меган.

«Це не обов’язково має коштувати дорого, просто маленька дрібничка на честь першого тижня, схована як сюрприз», — додає вона. «Кохання криється в деталях», — додає дружина принца Гаррі.

Меган Маркл / © Getty Images

Меган Маркл / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
290
Наступна публікація

