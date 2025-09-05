- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 290
- Час на прочитання
- 1 хв
Меган Маркл розповіла, що кладе до шкільних ланчбоксів своїм дітям
Діти Меган Маркл теж повернулися до навчання. А їхня мама розповіла, чим вона зазвичай наповнює ланчбокси принца Арчі та принцеси Лілібет до школи.
Меган каже, що Арчі та Лілі люблять час від часу замінювати обіди частуванням на сніданок. «Якщо ваші діти такі самі, як і мої, вони люблять „сніданок на обід“, як і я в дитинстві», — каже вона, «замініть сендвіч вафлями або млинцями (можна використовувати заморожені), мініпакетом або кулькою джему, беконом і звареними круто яйцем з сіллю», — розповіла герцогиня Сассекська журналу Marie Сlaire.
Також Меган пропонує влаштувати невеликі сюрпризи дітям у п’ятницю, коли закінчується перший шкільний тиждень.
«У першу п’ятницю після повернення в школу покладіть в їхній рюкзак щось солодке (не цукерки)», — каже Меган.
«Це не обов’язково має коштувати дорого, просто маленька дрібничка на честь першого тижня, схована як сюрприз», — додає вона. «Кохання криється в деталях», — додає дружина принца Гаррі.