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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Меган Маркл розробила толстовку з особливим посланням та приміряла її

Меган Маркл святкує Міжнародний день дівчаток новим значущим проєктом, у який вона привнесе свій фірмовий стиль.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Меган Маркл

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

45-річна герцогиня Сассекська об’єдналася з некомерційною організацією Moms Offering More (MOM), що надає підтримку нужденним матерям і сім’ям у Канаді та США, щоб випустити лімітовану серію толстовок з круглим вирізом вартістю 100 доларів у співпраці з Archewell Philanthropies, благодійною організацією, яку вона очолює разом із принцом Гаррі.

Світшот кремового кольору, який надійшов у продаж 11 жовтня на честь Міжнародного дня дівчаток, прикрашений простою, але сильною вишивкою шоколадно-коричневого кольору на спині та рукаві: «Важливі дрібниці».

Меган Маркл у тій самій толстовці / © Instagram Меган Маркл

Меган Маркл у тій самій толстовці / © Instagram Меган Маркл

«Нас як батьків об’єднує один намір, — каже Меган, — забезпечити нашим дітям безпечне майбутнє, де тебе люблять. Саме тому в Archewell Philanthropies ми об’єдналися з Moms Offering More у межах цієї значущої кампанії на підтримку Альянсу матерів. Ми всі розуміємо, що "дрібниці" призводять до великих результатів, особливо коли йдеться про майбутнє наших дітей, і ми пишаємося тим, що працюємо разом над цією ініціативою на честь Міжнародного дня дівчаток», — розповіла герцогиня журналу People.

Толстовка вартістю 100 доларів доступна в магазині Moms Offering More, водночас 100% виторгу спрямовується до фонду Moms Offering More та організації Alliance for Children’s Rights у Лос-Анджелесі, яку підтримує Alliance of Moms.

Нагадаємо, Меган також показала вихідними, як вони провели день із дітьми — принцом Арчі та принцесою Лілібет.

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