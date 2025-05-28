Меган Маркл розсекретила миле прізвисько своєї трирічної доньки Лілібет

Меган Маркл / © Getty Images

Реклама

Нещодавно Меган потішила своїх підписників в Instagram знятим відеороликом, на якому вони разом з донькою йдуть вулицею, одягнені в однакові білі костюми бджолярів.

У підписі до знімку колишня акторка розкрила ніжне прізвисько з трьох слів, яке вона дала своїй доньці: «Моя маленька лапочка».

Меган із донькою Лілі / © Instagram Меган Маркл

«Погляньте на всі ці свіжі соти! Збираю мед із моєю маленькою лапочкою (як мати, так і донька, вона навіть носить мої рукавички)», — написала Меган у підписі, маючи на увазі їхню пригоду зі збору меду.

Реклама

Нагадаємо, на нещодавньому фото, яким поділилася герцогиня на честь сьомої річниці свого весілля з Гаррі, вона показала, який вигляд мала з оголеним животом на останньому місяці вагітності.

Меган Маркл з дітьми / © Instagram Меган Маркл