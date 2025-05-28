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Меган Маркл розсекретила миле прізвисько своєї трирічної доньки Лілібет
Меган і Гаррі мають двох чудових дітей, фотографії яких герцогиня останнім часом часто публікує у своєму Instagram.
Нещодавно Меган потішила своїх підписників в Instagram знятим відеороликом, на якому вони разом з донькою йдуть вулицею, одягнені в однакові білі костюми бджолярів.
У підписі до знімку колишня акторка розкрила ніжне прізвисько з трьох слів, яке вона дала своїй доньці: «Моя маленька лапочка».
«Погляньте на всі ці свіжі соти! Збираю мед із моєю маленькою лапочкою (як мати, так і донька, вона навіть носить мої рукавички)», — написала Меган у підписі, маючи на увазі їхню пригоду зі збору меду.
Нагадаємо, на нещодавньому фото, яким поділилася герцогиня на честь сьомої річниці свого весілля з Гаррі, вона показала, який вигляд мала з оголеним животом на останньому місяці вагітності.