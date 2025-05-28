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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
80
Час на прочитання
1 хв

Меган Маркл розсекретила миле прізвисько своєї трирічної доньки Лілібет

Меган і Гаррі мають двох чудових дітей, фотографії яких герцогиня останнім часом часто публікує у своєму Instagram.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Меган Маркл

Меган Маркл / © Getty Images

Нещодавно Меган потішила своїх підписників в Instagram знятим відеороликом, на якому вони разом з донькою йдуть вулицею, одягнені в однакові білі костюми бджолярів.

У підписі до знімку колишня акторка розкрила ніжне прізвисько з трьох слів, яке вона дала своїй доньці: «Моя маленька лапочка».

Меган із донькою Лілі / © Instagram Меган Маркл

Меган із донькою Лілі / © Instagram Меган Маркл

«Погляньте на всі ці свіжі соти! Збираю мед із моєю маленькою лапочкою (як мати, так і донька, вона навіть носить мої рукавички)», — написала Меган у підписі, маючи на увазі їхню пригоду зі збору меду.

Нагадаємо, на нещодавньому фото, яким поділилася герцогиня на честь сьомої річниці свого весілля з Гаррі, вона показала, який вигляд мала з оголеним животом на останньому місяці вагітності.

Меган Маркл з дітьми / © Instagram Меган Маркл

Меган Маркл з дітьми / © Instagram Меган Маркл

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