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Меган Маркл шокувала шанувальників своїм діагнозом: що сказала герцогиня
8 квітня герцогиня Сассекська запустила свій подкаст, у першому епізоді якого розповіла про свій діагноз.
Першою гостею подкасту Меган «Сповідь жінки-засновниці» стала Вітні Вулф Герд, засновниця популярної програми для знайомств Bumble. У розмові з нею Меган розповіла про свій досвід післяпологової прееклампсії, з якою зіткнулася.
«У нас обох був дуже схожий досвід, хоча ми не знали одна одну в той час, у післяпологовий період, і у нас обох була прееклампсія (це серйозний стан, за якого після пологів розвивається високий кров’яний тиск і білок у сечі, що може призвести до судом та інших ускладнень, якщо його не лікувати). Це так рідкісно і так страшно, і ви все ще намагаєтеся поєднувати всі ці речі, а світ не знає, що відбувається. Ці речі — величезні медичні страхи», — сказала Меган.
Вітні не втомлювалася хвалити свою подругу, згадуючи, як та постала перед світом лише через два дні після народження сина Арчі у травні 2019 року: «Я ніколи не забуду твій образ після того, як ти народила Арчі, і весь світ чекав на його дебют, а я теж щойно стала мамою і подумала „Як ця жінка одягає підбори і виставляє дитину в такому гарному вбранні напоказ усьому світу?“ — цитує її слова журнал Hello!
У той самий час, коли Меган запустила новий подкаст, її чоловік принц Гаррі прилетів до Британії і відвідав судове засідання.