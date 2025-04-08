Меган Маркл шокувала шанувальників своїм діагнозом: що сказала герцогиня

Меган Маркл / © Associated Press

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Першою гостею подкасту Меган «Сповідь жінки-засновниці» стала Вітні Вулф Герд, засновниця популярної програми для знайомств Bumble. У розмові з нею Меган розповіла про свій досвід післяпологової прееклампсії, з якою зіткнулася.

«У нас обох був дуже схожий досвід, хоча ми не знали одна одну в той час, у післяпологовий період, і у нас обох була прееклампсія (це серйозний стан, за якого після пологів розвивається високий кров’яний тиск і білок у сечі, що може призвести до судом та інших ускладнень, якщо його не лікувати). Це так рідкісно і так страшно, і ви все ще намагаєтеся поєднувати всі ці речі, а світ не знає, що відбувається. Ці речі — величезні медичні страхи», — сказала Меган.

Меган і Гаррі з маленьким сином Арчі, 2019 рік / © Associated Press

Вітні не втомлювалася хвалити свою подругу, згадуючи, як та постала перед світом лише через два дні після народження сина Арчі у травні 2019 року: «Я ніколи не забуду твій образ після того, як ти народила Арчі, і весь світ чекав на його дебют, а я теж щойно стала мамою і подумала „Як ця жінка одягає підбори і виставляє дитину в такому гарному вбранні напоказ усьому світу?“ — цитує її слова журнал Hello!

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Меган Маркл під час першої вагітності / © Getty Images

У той самий час, коли Меган запустила новий подкаст, її чоловік принц Гаррі прилетів до Британії і відвідав судове засідання.

Меган Маркл / © Getty Images Меган Маркл / © Getty Images Меган Маркл і колишній чоловік / © Getty Images Меган Маркл / © Getty Images Герцогиня Меган і принц Гаррі / © Associated Press Герцогиня Меган і принц Гаррі / © Associated Press Герцогиня Меган і принц Гаррі / © Associated Press Герцогиня Меган і принц Гаррі / © Associated Press Герцогиня Меган і принц Гаррі / © Associated Press Герцогиня Меган і принц Гаррі / © Associated Press Герцогиня Меган і принц Гаррі / © Associated Press Герцогиня Меган і принц Гаррі / © Associated Press Герцогиня Меган і принц Гаррі / © Associated Press