Меган Маркл та принц Гаррі сходили на баскетбольний матч і потрапили до об’єктивів фотографів

Меган та Гаррі / © Getty Images

Меган Маркл і принц Гаррі були помічені сидячими поряд з голлівудською зіркою — Квін Латіфою — на 75-му Матчі всіх зірок НБА в Інглвуді.

Усі троє сиділи у першому ряду на баскетбольному матчі в Intuit Dome у неділю, після святкування Дня святого Валентина.

Меган та Гаррі / © Getty Images

Меган була одягнена в темно-синій светр і штани до тону, а взула замшеві черевики на шпильці, продемонструвавши багатошаровість образу, а принц Гаррі і взув зелені замшеві кеди. На голові принц носив бейсболку. Герцогиня також доповнила свій лук золотим кольє-цвяхом від Cartier, зробила легкий макіяж і розпустила волосся.

Нагадаємо, раніше 13 лютого, пара була помічена на вечері на честь Дня святого Валентина в одному зі своїх улюблених ресторанів, Funke у Беверлі-Гіллз.

Принц Гаррі з дочкою Лілі / © Instagram Меган Маркл

Також у Instagram Меган ділилася фотографією принца Гаррі, який тримає на руках їхню доньку Лілібет і на фото вперше було видно обличчя дівчинки.