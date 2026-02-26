ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
80
Час на прочитання
1 хв

Меган Маркл та принц Гаррі відвідали центр реабілітації у Аммані

Меган Маркл та принц Гаррі прибули до Йорданії з несподіваним візитом на два дні.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Герцог та герцогиня Сассекські

Герцог та герцогиня Сассекські / © Getty Images

Герцог та герцогиня Сассекські у межах свого візиту на Близький Схід відвідали Національний центр реабілітації залежних (NCRA) разом з делегацією Всесвітньої організації охорони здоров’я в Аммані.

За даними ВООЗ, заклад працює як центр короткострокового стаціонарного та амбулаторного лікування, надаючи послуги з медичної абстиненції, психологічну підтримку та соціальне консультування, і підпорядковується Міністерству охорони здоров’я Йорданії через Національний центр психічного здоров’я.

Герцог та герцогиня Сассекські / © Getty Images

Герцог та герцогиня Сассекські / © Getty Images

«Я хочу, щоб ви знали, що немає нічого ганебного в залежності, вона походить з чогось іншого, а саме з емоційного болю — ви дуже, дуже сміливі, що прийшли сюди, до лікарні», — сказав Гаррі пацієнтам, повідомляє People. «Тепер вам потрібно використати цей досвід і повернутися до своїх громад і допомогти іншим людям, які опинилися в подібній ситуації».

Того дня пара одяглася стримано також Меган відмовилася від прикрас. Герцогиня одягла чорні вільні штани та лонгслів, які доповнила вкороченим сірим пальтом від Zara з чорними ґудзиками. Однак крім демократичних брендів вона також доповнила образ і розкішними, адже взула туфля від Chanel.

Герцогиня Сассекська / © Getty Images

Герцогиня Сассекська / © Getty Images

Днем рінше Меган та Гаррі прийняли участь у круглому столі Всесвітньої організації охорони здоров’я в Аммані, а також відвідали табір біженців Заатарі.

Весілля Меган Маркл та принца Гаррі (17 фото)

Весілля Меган Маркл та принца Гаррі / © Associated Press

Весілля Меган Маркл та принца Гаррі / © Associated Press

Весілля Меган Маркл та принца Гаррі / © Associated Press

Весілля Меган Маркл та принца Гаррі / © Associated Press

Весілля Меган Маркл та принца Гаррі / © Associated Press

Весілля Меган Маркл та принца Гаррі / © Associated Press

Весілля Меган Маркл та принца Гаррі / © Associated Press

Весілля Меган Маркл та принца Гаррі / © Associated Press

Весілля Меган Маркл та принца Гаррі / © Associated Press

Весілля Меган Маркл та принца Гаррі / © Associated Press

Весілля Меган Маркл та принца Гаррі / © Associated Press

Весілля Меган Маркл та принца Гаррі / © Associated Press

Весілля Меган Маркл та принца Гаррі / © Associated Press

Весілля Меган Маркл та принца Гаррі / © Associated Press

Весілля Меган Маркл та принца Гаррі / © Associated Press

Весілля Меган Маркл та принца Гаррі / © Associated Press

Весілля Меган Маркл та принца Гаррі / © Associated Press

Весілля Меган Маркл та принца Гаррі / © Associated Press

Весілля Меган Маркл та принца Гаррі / © Associated Press

Весілля Меган Маркл та принца Гаррі / © Associated Press

Весілля Меган Маркл та принца Гаррі / © Associated Press

Весілля Меган Маркл та принца Гаррі / © Associated Press

Весілля Меган Маркл та принца Гаррі / © Associated Press

Весілля Меган Маркл та принца Гаррі / © Associated Press

Весілля Меган Маркл та принца Гаррі / © Associated Press

Весілля Меган Маркл та принца Гаррі / © Associated Press

Весілля Меган Маркл та принца Гаррі / © Associated Press

Весілля Меган Маркл та принца Гаррі / © Associated Press

Весілля Меган Маркл та принца Гаррі / © Associated Press

Весілля Меган Маркл та принца Гаррі / © Associated Press

Весілля Меган Маркл та принца Гаррі / © Associated Press

Весілля Меган Маркл та принца Гаррі / © Associated Press

Весілля Меган Маркл та принца Гаррі / © Associated Press

Весілля Меган Маркл та принца Гаррі / © Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
80
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie