Меган Маркл та принц Гаррі відвідали центр реабілітації у Аммані

Герцог та герцогиня Сассекські / © Getty Images

Герцог та герцогиня Сассекські у межах свого візиту на Близький Схід відвідали Національний центр реабілітації залежних (NCRA) разом з делегацією Всесвітньої організації охорони здоров’я в Аммані.

За даними ВООЗ, заклад працює як центр короткострокового стаціонарного та амбулаторного лікування, надаючи послуги з медичної абстиненції, психологічну підтримку та соціальне консультування, і підпорядковується Міністерству охорони здоров’я Йорданії через Національний центр психічного здоров’я.

«Я хочу, щоб ви знали, що немає нічого ганебного в залежності, вона походить з чогось іншого, а саме з емоційного болю — ви дуже, дуже сміливі, що прийшли сюди, до лікарні», — сказав Гаррі пацієнтам, повідомляє People. «Тепер вам потрібно використати цей досвід і повернутися до своїх громад і допомогти іншим людям, які опинилися в подібній ситуації».

Того дня пара одяглася стримано також Меган відмовилася від прикрас. Герцогиня одягла чорні вільні штани та лонгслів, які доповнила вкороченим сірим пальтом від Zara з чорними ґудзиками. Однак крім демократичних брендів вона також доповнила образ і розкішними, адже взула туфля від Chanel.

Днем рінше Меган та Гаррі прийняли участь у круглому столі Всесвітньої організації охорони здоров’я в Аммані, а також відвідали табір біженців Заатарі.