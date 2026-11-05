Меган Маркл та принц Гаррі їдуть до Європи з важливим візитом

Меган та Гаррі / © Associated Press

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Подружжя відвідає Брюссель наступного вівторка, 10 листопада, де вони виступлять із спільною програмною промовою на відкритті Меморіалу «Втрачений екран» у Європейському парламенті.

Очікується, що це буде перша публічна поява пари після того, як батько герцогині Томас Маркл опинився втягнутий у скандал із поліцією Філіппін і ФБР з приводу зображень сексуального насильства над дітьми. Він заперечує звинувачення, називаючи їх «мерзенною брехнею», але пошуки доказів продовжуються.

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Меган Маркл у Швейцарії / © Getty Images

Новини про поїздку з'явилися лише через кілька хвилин після того, як король і королева покинули Антигуа та Барбуду після завершення своєї поїздки до Карибського басейну, де днями відбувся прощальний урочистий вечір на їхню честь, пише Mirror.

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Під час цієї поїздки Гаррі та Меган прослухають виступи голови Європейського парламенту Роберти Метсоли та депутата Європарламенту Антоніо Лопеса-Істуріса, першого заступника голови Міжпарламентської групи з прав дитини, після чого самі виступлять із промовою.

Меган та Гаррі / © Getty Images

Меморіал «Втрачений екран» був створений фондом Archewell Foundation, заснованим Гаррі та Меган, на згадку про дітей, які загинули внаслідок насильства в соціальних мережах. Він був відкритий у Нью-Йорку минулого року, а на початку цього року його перевезли до Женеви, де Меган виступила з промовою.

Меган Маркл у Швейцарії / © Getty Images

Очікується, що наступного тижня у Брюсселі Сассекські поділяться своїм досвідом спілкування з сім'ями, які постраждали від насильства в інтернеті.

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