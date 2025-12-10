Меган Маркл таки зв’язалася з батьком: як їй вдалося розшукати його на Філіппінах

Меган Маркл / © Associated Press

Представник герцогині Сассекської повідомив 10 грудня, що її 81-річному батькові Томасу, який перебуває в лікарні на Філіппінах, було доставлено записку від доньки.

Томас, з яким Меган не спілкується від 2018 року, перебуває у лікарні після ампутації нижньої кінцівки, проведеної 3 грудня. 9 грудня стало відомо, що Меган намагалася зв’язатися з ним, оскільки, як повідомлялося, її дзвінки та електронні листи не було доставлено. Тепер їй це вдалося, повідомив її представник сьогодні вранці, пише People.

«Завдяки підтримці надійних та перевірених контактів її листування тепер перебуває в його руках у безпеці».

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у спробі зв’язатися зі своїм батьком Меган особисто телефонувала до кількох лікарень, щоб знайти його. Команда герцогині також запросила у близьких Томаса роз’яснення щодо найкращого способу зв’язатися з ним під час його одужання. Меган не мала номера телефону батька, а Томас не мав із собою мобільного, тому зв’язатися було важко.

Раніше хірург, який оперував батька Меган Маркл, вперше дав коментар журналістам про стан здоров’я свого пацієнта.