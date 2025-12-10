- Дата публікації
Меган Маркл таки зв’язалася з батьком: як їй вдалося розшукати його на Філіппінах
Меган Маркл нарешті змогла надіслати листа своєму батькові Томасу Марклу після його екстреної операції, попри кілька днів безрезультатних спроб.
Представник герцогині Сассекської повідомив 10 грудня, що її 81-річному батькові Томасу, який перебуває в лікарні на Філіппінах, було доставлено записку від доньки.
Томас, з яким Меган не спілкується від 2018 року, перебуває у лікарні після ампутації нижньої кінцівки, проведеної 3 грудня. 9 грудня стало відомо, що Меган намагалася зв’язатися з ним, оскільки, як повідомлялося, її дзвінки та електронні листи не було доставлено. Тепер їй це вдалося, повідомив її представник сьогодні вранці, пише People.
«Завдяки підтримці надійних та перевірених контактів її листування тепер перебуває в його руках у безпеці».
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у спробі зв’язатися зі своїм батьком Меган особисто телефонувала до кількох лікарень, щоб знайти його. Команда герцогині також запросила у близьких Томаса роз’яснення щодо найкращого способу зв’язатися з ним під час його одужання. Меган не мала номера телефону батька, а Томас не мав із собою мобільного, тому зв’язатися було важко.
Раніше хірург, який оперував батька Меган Маркл, вперше дав коментар журналістам про стан здоров’я свого пацієнта.