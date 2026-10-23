Меган Маркл у білому вбранні знялася у гарному святковому відео на тлі нового скандалу з її батьком

Меган Маркл / © Getty Images

Реклама

У 10-секундному ролику сяйлива Меган спускається сходами в білому вбранні, запалює свічку і накриває на стіл.

В підписі до нової публікації йдеться: «Святкова колекція: друга глава вже тут», за якою слідував емодзі у вигляді червоного серця в конверті. Також було написано: Знайдеться щось для кожного у вашому списку: від продуманих подарунків до сезонних фаворитів, створених для того, щоб ділитися ними.

Реклама

Меган Маркл / © Getty Images

В останню колекцію увійшли подарункова коробка для шоколадного батончика у формі трофея, фарфоровий чайник у вигляді грат та фірмова святкова свічка з двома ґнотами. Ця публікація з'явилася лише через кілька днів після виходу інтерв'ю принца Гаррі журналу GQ, в якому він розповів про примирення з сім'єю, пережите горе і причини свого несподіваного повернення до Великобританії.

Реклама

У підписі зазначено: «Незабаром на вас чекає ще трохи святкового чаклунства. Незабаром. Слідкуйте за оновленнями».

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

Нове відео герцогині в соцмережах з'явилося якраз під час нового скандалу, пов'язаного з її батьком Томасом Марклом, чий син подав на нього заяву до поліції через знайдені в його будинку зображення дитячого сексуального характеру.

Меган вже зробила заяву з цього приводу.

Новини партнерів