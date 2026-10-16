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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Меган Маркл у чорному блейзері та синіх джинсах сходила на обід неподалік від Кенсінгтонського палацу

Герцогиню Сассекську помітили, коли вона прямувала на обід зі своїм весільним перукарем у популярному серед знаменитостей закладі, розташованому неподалік від Кенсінгтонського палацу.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Меган Маркл

Меган Маркл / © Getty Images

45-річна Меган Маркл була одягнена у чорний блейзер від Marks & Spencer та сині прямі джинси Anine Bing, а взута у замшеві туфлі на шпильках піскового кольору від Jennifer Chamandi.

Образ герцогиня доповнила ланцюжком з діамантами та смарагдами від каліфорнійського дизайнера Логана Голлоуелла вартістю 21 623 доларів. Вона також несла свою улюблену сумку Chanel на плечі. Волосся Маркл було розпущене, а макіяж на обличчі — гарний і досить виразний.

Фотографіями Меган із вулиць Лондона поділилося видання Daily Mail.

Її неспішний обід відбувся через тиждень після зустрічі з лауреаткою Нобелівської премії миру Малалою Юсуфзай за чаєм, тістечками та бутербродами у готелі Claridge’s.

Цього разу до неї приєднався перукар Джордж Нортвуд, який зібрав волосся Меган у недбалий пучок для вечірнього весільного прийому у Віндзорі після її весілля з Гаррі у травні 2018 року.

А вчора, нагадаємо, Меган і Гаррі завітали до Ноттінгема, де їх тепло вітала публіка.

Меган Маркл і принц Гаррі в Ноттінгемі / © Getty Images

Меган Маркл і принц Гаррі в Ноттінгемі / © Getty Images

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