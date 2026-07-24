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Меган Маркл у чорному купальнику відпочивала на пляжі із сім'єю
Меган Маркл поділилася рідкісними кадрами зі своєї відпустки із сім'єю.
Герцогиня Сассекська та принц Гаррі разом з дітьми принцом Арчі та принцесою Лілібет провели час у Європі, насолоджуючись літніми канікулами.
На одному з фото, яке опублікувала Меган, вона зображена в чорному суцільному купальнику і взута в чорні кросівки на пляжі. Також у неї на голові бейсболка та сонцезахисні окуляри на обличчі.
Принц Гаррі зображений ближче до води, він одягнений у шорти і насолоджується часом, проведеним з їхніми дітьми Арчі та Лілі на пляжі. Меган не ризикнула йти у воду, де були великі хвилі.
Меган Маркл іноді любить ділитися кадрами зі свого повсякденного життя, і особливо герцогиня любить пляж і все, що з ним пов'язане. Фото у купальнику публіка також бачить у Меган дуже рідко.
Нагадаємо, раніше ми показували пляжні образи принцеси Діани у купальниках.