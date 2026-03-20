Меган Маркл у синій сукні без бретельок з'явилася на світській церемонії з вагітною подругою

Келлі Маккі Зайфен і Меган Маркл / © Getty Images

Реклама

Келлі та Меган були присутні на 34-й щорічній благодійній акції «Чемпіони за права дітей», організованій Альянсом за права дітей у готелі Beverly Wilshire, A Four Seasons у Беверлі-Гіллз.

Герцогиня Сассекська мала приголомшливий вигляд у темно-синій сукні без бретелів від Ralph Lauren, яку вона доповнила круглими вінтажними золотими сережками Chanel, золотими браслетами та годинником від Сartier і босоніжками на ремінцях Stuart Weitzman. Волосся вона зібрала в низький пучок, а окремі пасма обрамляли її обличчя.

Келлі Маккі Зайфен і Меган Маркл / © Getty Images

Її подруга Келлі, яка зараз вагітна, з’явилася на доріжці в чорній сукні з довгими рукавами і високим коміром, що підкреслює її живіт, і доповнила образ босоніжками на ремінцях. Подруги ніжно обійнялися на доріжці, позуючи перед камерами фотографів.

Реклама

Нагадаємо, Келлі чекає на хлопчика, який має з’явитися на світ вже цієї весни (через чотири роки після смерті її сина Джорджа, який помер від вірусного менінгіту у віці 9 років).

«Іноді… просто іноді… коли ти впускаєш світло крізь розбиті уламки свого серця, кохання зростає», — написала Келлі у своєму Instagram, коли оголосила підписникам про свою вагітність.

Келлі Маккі Зайфен і Меган Маркл / © Getty Images

Дружба Меган і Келлі триває вже майже два десятиліття, а вони познайомилися завдяки колишньому чоловікові герцогині, Тревору Енгельсону. «Я знаю її майже 20 років? Вона навіть була на моєму весіллі (15 років тому!), і вона найчудовіша, турботлива, весела і людина, яка вміє проявляти любов», — сказала про герцогиню її подруга.