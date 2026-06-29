Меган Маркл у захваті від цього сніданку: він зміцнює імунітет

Меган Маркл / © Associated Press

Реклама

За кілька років до того, як стати герцогинею Сассекською, колишня акторка вела власний блог про стиль життя The Tig, де розповідала про все: від кулінарних шедеврів до рекомендацій щодо подорожей та порад зі здоров'я. Серед представлених нею страв була чаша з асаї, натхненна її південнокаліфорнійським корінням.

Хоча ця страва може нагадувати щось із модного кафе, що спеціалізується на бранчі, воно побудоване на досить простому поєднанні фруктів, горіхів та корисних добавок. Це зовсім не схоже на багаті білком, випічкою та морепродуктами страви, які зазвичай асоціюються з королівською кухнею, пише журнал Ok!.

Меган Маркл / © Associated Press

В основі коктейлю лежить рецепт, опублікований на сайті The Tig, до складу якого входять заморожене несолодке асаї, змішане з мигдальним молоком, бананом та замороженими ягодами. Потім десерт прикрашається свіжими фруктами, кокосовою стружкою, медом манука та невеликою кількістю бджолиного пилку.

Реклама

Меган Маркл радить попередньо охолодити миску, щоб зберегти консистенцію суміші та запобігти надмірному розрідженню.

Новини партнерів