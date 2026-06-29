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Меган Маркл у захваті від цього сніданку: він зміцнює імунітет
Герцогиня Сассекська пропагує здорове харчування, а її улюблений сніданок напрочуд простий і складається із суміші інгредієнтів, які, на думку фахівців у галузі охорони здоров'я, приносять значну користь для загального здоров'я та самопочуття.
За кілька років до того, як стати герцогинею Сассекською, колишня акторка вела власний блог про стиль життя The Tig, де розповідала про все: від кулінарних шедеврів до рекомендацій щодо подорожей та порад зі здоров'я. Серед представлених нею страв була чаша з асаї, натхненна її південнокаліфорнійським корінням.
Хоча ця страва може нагадувати щось із модного кафе, що спеціалізується на бранчі, воно побудоване на досить простому поєднанні фруктів, горіхів та корисних добавок. Це зовсім не схоже на багаті білком, випічкою та морепродуктами страви, які зазвичай асоціюються з королівською кухнею, пише журнал Ok!.
В основі коктейлю лежить рецепт, опублікований на сайті The Tig, до складу якого входять заморожене несолодке асаї, змішане з мигдальним молоком, бананом та замороженими ягодами. Потім десерт прикрашається свіжими фруктами, кокосовою стружкою, медом манука та невеликою кількістю бджолиного пилку.
Меган Маркл радить попередньо охолодити миску, щоб зберегти консистенцію суміші та запобігти надмірному розрідженню.