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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
264
Час на прочитання
1 хв

Меган Маркл вперше за п'ять років показала обличчя своєї дочки принцеси Лілібет

Меган Маркл та принц Гаррі вчора відсвяткували п'ятиріччя своєї єдиної дочки – принцеси Лілібет.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцеса Лілібет

Принцеса Лілібет / © Instagram Меган Маркл

З цієї нагоди герцогиня Сассекська поділилася фото доньки на новому сімейному портреті, а також вперше практично показала обличчя Лілі.

Модні експерти також прийнялися обговорювати, у яку сукню була одягнена принцеса у день свого першого серйозного ювілею. Відомо, що на маленькій Лілібет була сукня від бренду Сult Gaia кольору «світла диня» на бретельках, із зав'язками та мереживом на спідниці.

Принцеса Лілібет / © Instagram Меган Маркл

Принцеса Лілібет / © Instagram Меган Маркл

На фото, де Лілі стоїть босоніж на траві, вона заскочена напівбоком і її обличчя навіть можна трохи роздивитися.

“Наша дівчинка мрії. Із 5-річчям, Лілі», - так підписала ці кадри Меган Маркл.

Меган та Гаррі з дочкою Лілі / © Instagram Меган Маркл

Меган та Гаррі з дочкою Лілі / © Instagram Меган Маркл

Нагадаємо, Лілібет народилася 2021 року в Каліфорнії, а титул принцеси їй було присвоєно 2023 року, через рік після того, як її дідусь – король Чарльз III – зійшов на престол.

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Дата публікації
Кількість переглядів
264
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