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Меган Маркл вперше за п'ять років показала обличчя своєї дочки принцеси Лілібет
Меган Маркл та принц Гаррі вчора відсвяткували п'ятиріччя своєї єдиної дочки – принцеси Лілібет.
З цієї нагоди герцогиня Сассекська поділилася фото доньки на новому сімейному портреті, а також вперше практично показала обличчя Лілі.
Модні експерти також прийнялися обговорювати, у яку сукню була одягнена принцеса у день свого першого серйозного ювілею. Відомо, що на маленькій Лілібет була сукня від бренду Сult Gaia кольору «світла диня» на бретельках, із зав'язками та мереживом на спідниці.
На фото, де Лілі стоїть босоніж на траві, вона заскочена напівбоком і її обличчя навіть можна трохи роздивитися.
“Наша дівчинка мрії. Із 5-річчям, Лілі», - так підписала ці кадри Меган Маркл.
Нагадаємо, Лілібет народилася 2021 року в Каліфорнії, а титул принцеси їй було присвоєно 2023 року, через рік після того, як її дідусь – король Чарльз III – зійшов на престол.