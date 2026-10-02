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Меган Маркл захопила образом, який доповнила прикрасами на суму понад 66 000 доларів
У соцмережах активно обговорюють новий образ герцогині Сассекської.
Оголосивши про запуск адвент-календаря Меган Маркл постала на фото, де позувала в кремовому джемпері, спідниці міді та балетках. Вона сіла на дивані, розглядаючи свій календар, який пропонує придбати шанувальникам за 150 доларів.
Образ свій герцогиня доповнила діамантовим кольє та витонченими сережками-цвяшками, додавши блиску своєму одязі на суму понад 66 000 доларів, повідомляє журнал Hello!.
Герцогиня Сассекська носила діамантове кольє від Jennifer Meyer вартістю 61 250 доларів (виготовлене вручну з 18-каратного золота, це кольє має закруглені ланки, передня частина прикрашена білими діамантами, а поліроване золото по всій іншій частині), і сережки від Logan Hollowell за 5575 доларів (ще одним ювелірним брендом, чиї роботи неодноразово з'являлися в колекції герцогині), в результаті чого загальна вартість цих двох прикрас склала 66 825 доларів.
Образ доповнювали золотий годинник і кілька тонких браслетів. На дивані за Меган були нейтральні подушки і фактурний плед продовжували м'яку палітру кольору, а крізь вікно виднілася зелень.
Шанувальники, зазначимо, залишилися обурені вартістю адвент-календаря герцогині Сассекської, а багато хто звернув увагу, що в королівському магазині в Британії купити такий можна за 12 фунтів.
Тим часом, нагадаємо, принц Гаррі відвідав галавечір «Об'єднаємось за свободу» на підтримку України.