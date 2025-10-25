Меган Маркл втратила цінного співробітника: що сталося

Меган Маркл / © Associated Press

Новий співробітник герцогині Сассекської звільнився лише через три місяці після початку роботи. Повідомляється, що цього місяця пішла з компанії Емілі Робінсон, колишня старша директорка зв’язків із громадськістю Netflix.

У червні пані Робінсон стала десятим фахівцем, найнятим на посаду публіциста герцогині Сассекської лише за п’ять років. Рішення найняти Робінсон було дещо спірним, оскільки фахівчиня працювала над серіалом Netflix «Корона», який викликав невдоволення деяких шанувальників і коментаторів королівської родини.

Меган Маркл / © Getty Images

Наразі повідомляється, що Емілі залишила команду Сассекських на початку цього місяця, пише Daily Mail.

«Це було її рішення. Вона пішла кілька тижнів тому. Вона не з тих, хто здається, тож, мабуть, їй довелося нелегко, щоб піти», — заявила її близька подруга.

Представник герцога та герцогині Сассекських прокоментував ситуацію виданню Express: «Пані Робінсон займалася проєктною роботою в межах дуже успішного сезону серіалу «З любов’ю, Меган» і надавала додаткову підтримку продюсерській компанії. Вона виконала чудову роботу і завершила ці проєкти з великим успіхом».

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

Нагадаємо, вже в листопаді вийде святковий випуск шоу Меган і герцогиня вже заінтригувала, що на глядачів чекає багато сюрпризів.