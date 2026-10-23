Меган Маркл / © Associated Press

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Меган Маркл заявила, що вона «глибоко засмучена» звинуваченнями в тому, що її батько Томас Маркл перебуває під слідством поліції за зберігання зображень, які містять дитячу порнографію.

Як повідомила вчора ввечері газета The Sun, батько герцогині Сассекської, Томас Маркл, який проживає на Філіппінах, імовірно, зберігає велику колекцію незаконних зображень, які виявив син Томас Маркл-молодший і заявив на батька в поліцію.

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Ось що заявила герцогиня Сассекська, коли ця інформація набула публічного характеру.

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«Я глибоко засмучена новинами, які стали відомі за останні 24 години, і мої думки з будь-якими дітьми, яким могла бути заподіяна шкода. 2018 року був направлений лист до столичної поліції та служби охорони членів королівської родини. Згодом цей лист був переданий мені.

Меган Маркл / © Associated Press

У ньому були тривожні та обурливі звинувачення на адресу мого батька, і мене запевнили, що вони розслідуються.

Сподіваюся, тепер зрозуміло, що попри спотворення інформації деякими ЗМІ протягом багатьох років будь-яке дистанціювання від мого батька та моє рішення не дозволяти йому спілкуватися з нашими дітьми було продиктовано однією причиною: захистити їх. Я вірила, що влада робить так само по відношенню до інших родин.

Хоча масштаби того, що тепер стало відомо, жахають сильніше, ніж можна собі уявити, я щиро сподіваюся, що справедливість переможе повною мірою і пріоритетом залишиться безпека та захист невинних дітей», - сказала Меган Маркл.

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Столична поліція поки не підтвердила, чи видала вона Меган листа чи що саме було написано в документі.

Тим часом Томас Маркл старший категорично заперечує збереження зображень дитячого сексуального характеру, називаючи звинувачення «мерзенною брехнею», пише express.

Батько Меган заявив, що твердження його сина, Томаса-молодшого, про те, що він скачав величезну кількість зображень із дитячою порнографією на комп'ютери та мобільні телефони, «повна нісенітниця».

Томас Маркл-молодший / © Getty Images

В інтерв'ю Daily Mail, даному з реабілітаційного центру у Флориді, Маркл-старший сказав: «Я шокований, мені боляче і я дуже засмучений тим, що мій син висуває проти мене ці звинувачення. Я ніколи не зміг би зробити те, в чому мене звинувачують. Це найжахливіше звинувачення, яке тільки можна висунути проти мене. Це повна нісенітниця. Просто купа брехні. Це огидно. Я гадки не маю, чому Том намагається знищити мене цією брехнею».

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Син містера Маркла розповів поліції, що виявив «сотні, якщо не тисячі» зображень із дитячою сексуальною експлуатацією у чотирьох великих коробках у будинку свого батька у місті Себу, повідомляє газета.

Наразі поліція Філіппін готується вилучити докази, а ФБР, як стверджується, розглядає можливість початку розслідування у США, де проживав 82-річний батько Меган після ампутації ноги минулого року. Жодних заяв від правоохоронних органів поки що не надходило.

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