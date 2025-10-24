- Дата публікації
Меган Маркл заінтригувала шанувальників новим відео: що вона показала
Герцогиня Сассекська, схоже, натякає, що вже через кілька днів її бренд As Ever зробить якесь оголошення.
У своєму особистому акаунті в Instagram герцогиня Сассекська опублікувала короткий відеоролик, в якому показала, як ходить садом, збирає фрукти і розглядає фруктові дерева. Одягнена герцогиня в сукню міді темно-синього кольору, а зверху на ній короткий білий в’язаний кардиган. Волосся Меган зібрала у високу зачіску, одягла улюблену золоту каблучку на шию і кілька золотих браслетів на зап’ястя.
«Збережіть дату 28.10.25», — заінтригувала герцогиня у підписі до ролика.
Нагадаємо, нещодавно герцогиня Сассекська знову нарвалася на хейт, коли її звинуватили у тому, що вона знову скопіювала поведінку своєї конкурентки — принцеси Уельської Кейт.