Суспільство
156
1 хв

Меган Маркл заінтригувала шанувальників новим відео: що вона показала

Герцогиня Сассекська, схоже, натякає, що вже через кілька днів її бренд As Ever зробить якесь оголошення.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Меган Маркл

Меган Маркл / © Associated Press

У своєму особистому акаунті в Instagram герцогиня Сассекська опублікувала короткий відеоролик, в якому показала, як ходить садом, збирає фрукти і розглядає фруктові дерева. Одягнена герцогиня в сукню міді темно-синього кольору, а зверху на ній короткий білий в’язаний кардиган. Волосся Меган зібрала у високу зачіску, одягла улюблену золоту каблучку на шию і кілька золотих браслетів на зап’ястя.

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

«Збережіть дату 28.10.25», — заінтригувала герцогиня у підписі до ролика.

Нагадаємо, нещодавно герцогиня Сассекська знову нарвалася на хейт, коли її звинуватили у тому, що вона знову скопіювала поведінку своєї конкурентки — принцеси Уельської Кейт.

