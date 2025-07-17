Меган Маркл залишила в соцмережі загадкове послання до дня народження королеви Камілли

Королева Камілла і Меган Маркл / © Associated Press

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Меган Маркл опублікувала в сторіз свого блогу в Instagram ролик, який шанувальники сприйняли як загадкове привітання з днем народження її свекрухи, королеви Камілли. Герцогиня Сассекська опублікувала відео ящика із трьома пляшками свого нового рожевого вина As Ever, а Камілла, як відомо, любить пити вино.

«Надсилаю привіт і любов до дня народження (як близьким, так і далеким) моїм дамам», — написала вона. Однак поки що неясно, кому саме герцогиня відправила вино.

© Instagram Меган Маркл

Пост з’явився якраз у день 78-річчя королеви Камілли.

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Принц і принцеса Уельські, зазначимо, публічно привітали Її Величність зі святом, репостнувши її нову фотографію, зроблену королівським фотографом Крісом Джексоном у саду особистого будинку королеви Рей Мілл у Вілтширі.

Королева Камілла на новому фото Кріса Джексона / © Getty Images