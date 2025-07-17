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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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72
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1 хв

Меган Маркл залишила в соцмережі загадкове послання до дня народження королеви Камілли

Герцогиня Сассекська та королева Камілла не спілкуються багато років, але шанувальники впевнені, що Меган знайшла спосіб відправити Її Величності своє послання, хоча Камілла його й не побачить.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Камілла та Меган Маркл

Королева Камілла і Меган Маркл / © Associated Press

Меган Маркл опублікувала в сторіз свого блогу в Instagram ролик, який шанувальники сприйняли як загадкове привітання з днем народження її свекрухи, королеви Камілли. Герцогиня Сассекська опублікувала відео ящика із трьома пляшками свого нового рожевого вина As Ever, а Камілла, як відомо, любить пити вино.

«Надсилаю привіт і любов до дня народження (як близьким, так і далеким) моїм дамам», — написала вона. Однак поки що неясно, кому саме герцогиня відправила вино.

/ © Instagram Меган Маркл

© Instagram Меган Маркл

Пост з’явився якраз у день 78-річчя королеви Камілли.

Принц і принцеса Уельські, зазначимо, публічно привітали Її Величність зі святом, репостнувши її нову фотографію, зроблену королівським фотографом Крісом Джексоном у саду особистого будинку королеви Рей Мілл у Вілтширі.

Королева Камілла на новому фото Кріса Джексона / © Getty Images

Королева Камілла на новому фото Кріса Джексона / © Getty Images

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