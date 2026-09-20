Меган Маркл завжди матиме королівський титул: названо причину

Меган Маркл / © Associated Press

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Вийшовши заміж за принца Гаррі у травні 2018 року, Меган стала герцогинею Сассекською, графинею Дамбартонською та баронесою Кілкіл.

Однак з моменту сенсаційної заяви Сассекських 2020 року розгорілися численні дебати про те, чи слід дозволити парі використати свої титули герцога та герцогині, оскільки вони більше не є членами королівської родини.

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Меган Маркл та принц Гаррі / © Associated Press

В інтерв'ю виданню The Royal Beat Інгрід Сьюард, головна редакторка журналу Majesty Magazine, заявила, що не вірить, що пара втратить титули.

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«Я не думаю, що з титулами щось трапиться, бо якщо вони втратять свої титули, Гаррі залишиться принцом крові, а Меган, замість того, щоб бути герцогинею Сассекською, стане принцесою Генрі... Це справді заплутає американців. Думаю, краще всього залишити все як є, тому що це виглядає недоброзичливо і непотрібно. Королева Єлизавета II надала їм титули, нехай зберігають їх. Думаю, найкраще залишити їх, ігнорувати та дозволити їм жити своїм життям — що, власне, і роблять палац та королівська родина», - цитує слова експертки видання express.

Меган Маркл / © Getty Images

Нещодавно ми розповідали детальніше, що король Чарльз публічно позначив новий статус Гаррі та Меган у Британії після того, як сім'я повернулася жити на батьківщину молодшого сина монарха.

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